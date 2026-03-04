為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    助理李俊敏被爆是中國密使？賴士葆澄清：服務台胞 從事人道救援

    2026/03/04 17:20 記者劉宛琳、林哲遠／台北報導
    有網友於大罷免期間在Threads上爆料，國民黨立委賴士葆的特助是替中國做事的密使李俊敏。（取自網路）

    有網友於大罷免期間在Threads上爆料，國民黨立委賴士葆的特助是替中國做事的密使李俊敏。賴士葆澄清，這是舊聞，是在反罷免時期打他的訊息，李在他底下的兩案小組從事台商、台胞服務的工作，多為人道救援。

    賴士葆澄清，李俊敏是他的助理，並非特助，而他有一個兩岸小組，接手兩岸人民服務中心的工作，做台商、台胞的相關服務工作，從事的多為人道救援，針對的都是弱勢案件，包括在大陸住院，或是在大陸過世無法回來等問題，他們行事低調，碰到政治的很少。

    事實上，2017年賴士葆就曾在臉書澄清此事。他當時表示，政黨輪替以後，兩岸關係進入急速冰凍期，但是人民的交流並沒有停止，這期間很多台灣民眾在大陸經商、生活、求學、工作碰到不少問題有時也會找上現任立委幫忙，有鑒於李俊敏過去豐富的兩岸交流服務的經驗，自本屆起特別聘他為本辦公室顧問，並且成立人權小組，專司台灣人民受困於大陸的救援工作。

    賴士葆表示，這個工作完全是義務職，不只不收取任何的費用，只是在爭取台灣人民的權益過程中，有時還要自己貼上一些花費，畢竟這類工作困難度很高，很不容易達成任務，太高調只會敗壞事情，這是過去處理的經驗。

    不過，台灣人權工作者李明哲曾遭中國關押5年，李明哲去年2月出席罷免賴士葆活動時曾公開透露，2017年他被抓的時候，中國曾派一個密使威脅他的太太，很不幸地該密使是一個台灣人叫李俊敏。李當時向他太太說：「你要你先生早點回來可以，但你不准對外公開、不准跟台灣任何人權團體聯絡、不准公開聲援李明哲，若你能做到，我李俊敏承諾，讓你早日見到你先生。」

    李明哲補充，當時他太太認為，中國因為言論自由抓了李明哲，錯是在中國政府，如果今天遵守了這個協議，等於是中國政府幫兇，所以堅持拒絕此要求，並將此協議公開。

    李明哲表示，這個李俊敏當時給他太太的名片就是賴士葆的特別助理，那個名片現在還存留在他的手機。他痛批，賴士葆就養這種人嗎？養一個在台灣人受難時，幫中國政府恐嚇台灣人的助理，還打了一個兩岸和平的旗號。

    李俊敏身分特殊，在國民黨國時期任軍情局幹員，後轉任國民黨政策會執行長蔡正元特助，蔡正元曾透露，李俊敏曾遭中國拘禁27年後獲釋返台。在蔡正元淡出政壇轉任名嘴後，李俊敏則在2017年擔任賴士葆顧問，據賴士葆所稱是李俊敏負責台灣人民受困於中國的救援工作，並強調這份工作完全是義務性質分毫不取。

