「Team Taiwan」高高掛 「桃園媽媽」李柏瑟應援台灣隊

民進黨桃園市議員參選人李柏瑟，製作「Team Taiwan挺台灣」應援帆布掛在服務處外力挺台灣隊。（李柏瑟提供）

2026世界棒球經典賽即將開打，台灣隊5日到8日在東京巨蛋迎戰日本、韓國、捷克與澳洲。民進黨桃園市議員參選人李柏瑟，作「Team Taiwan挺台灣」應援帆布，掛在服務處外，為2026 WBC台灣隊應援，傳達團結挺台灣的心意。

李柏瑟說，這次特別把原本競選看板改成為台灣隊加油的內容，很多支持者看到後都打電話來鼓勵，也希望大家一起為2026 WBC台灣隊加油。

有「桃園媽媽」之稱的李柏瑟擔任市民代表時就以問政犀利著稱，本屆市長、市議員選舉，當時的國民黨市長候選人張善政於擔任宏碁集團副總時，出任農委會總經費5736萬元研究計畫主持人，被爆料報告內容涉嫌抄襲；李柏瑟率先發難，要張善政還錢、道歉並退選，當時她還製作大型看板令人印象深刻。

