因應美國關稅變動 何欣純提出「台中三支箭」盼政府當破風手

因應美國關稅變動，何欣純提出「台中三支箭」。（記者蘇孟娟攝）

台中市政府今（4）日邀集台中市產業代表等，召開美國關稅第122條款對台灣產業影響座談會，民進黨台中市長參選人、立委何欣純另指出，產業因應台美關稅的變化，各項訂單充滿不確定性，台中產業遭內外夾擊，政府應該當「破風手」，帶領台中隊突圍向前，她已向行政院長卓榮泰提出「台中三支箭」政策，爭取930億的特別預算助產業升級等，已獲支持。

美國對等關稅無效，川普政府改引用122條款徵收全球15%關稅，對全球經濟投下變數，台中產業界關注後續發展及政府如何因應。

何欣純說，目前產業因應台美關稅的變化，各項訂單充滿不確定性，內部需展開產業轉型，因此政府對產業的扶持要加大，更要一次到位，她已向卓榮泰院長提出「台中3支箭」政策，也獲得院長支持。包括第一、爭取930億的特別預算，作產業的後援，協助升級；第二、推動台中國際會展中心二期進度，將於下半年招標；第三、強化人才培育，人才是國本，更是台中的競爭力。

何欣純說，3支箭的目標是打造台中雙核心，現在已經有精密製造核心，未來我們要加上智慧化核心，打造台中雙核心，提升台中經濟力，是她的施政目標，台中產業遭內外夾擊，政府應該當「破風手」，帶領台中隊突圍向前。

