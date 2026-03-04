為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    因應美國關稅變動 何欣純提出「台中三支箭」盼政府當破風手

    2026/03/04 17:03 記者蘇孟娟／台中報導
    因應美國關稅變動，何欣純提出「台中三支箭」。（記者蘇孟娟攝）

    因應美國關稅變動，何欣純提出「台中三支箭」。（記者蘇孟娟攝）

    台中市政府今（4）日邀集台中市產業代表等，召開美國關稅第122條款對台灣產業影響座談會，民進黨台中市長參選人、立委何欣純另指出，產業因應台美關稅的變化，各項訂單充滿不確定性，台中產業遭內外夾擊，政府應該當「破風手」，帶領台中隊突圍向前，她已向行政院長卓榮泰提出「台中三支箭」政策，爭取930億的特別預算助產業升級等，已獲支持。

    美國對等關稅無效，川普政府改引用122條款徵收全球15%關稅，對全球經濟投下變數，台中產業界關注後續發展及政府如何因應。

    何欣純說，目前產業因應台美關稅的變化，各項訂單充滿不確定性，內部需展開產業轉型，因此政府對產業的扶持要加大，更要一次到位，她已向卓榮泰院長提出「台中3支箭」政策，也獲得院長支持。包括第一、爭取930億的特別預算，作產業的後援，協助升級；第二、推動台中國際會展中心二期進度，將於下半年招標；第三、強化人才培育，人才是國本，更是台中的競爭力。

    何欣純說，3支箭的目標是打造台中雙核心，現在已經有精密製造核心，未來我們要加上智慧化核心，打造台中雙核心，提升台中經濟力，是她的施政目標，台中產業遭內外夾擊，政府應該當「破風手」，帶領台中隊突圍向前。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播