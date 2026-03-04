為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    前藍委許毓仁頻發聲 聲量看政治曝數據：親美派的壓力山大

    2026/03/04 17:15 即時新聞／綜合報導
    許毓仁日前以華府智庫研究員身分出席美國國會舉行的聽證會。（圖擷自許毓仁臉書）

    許毓仁日前以華府智庫研究員身分出席美國國會舉行的聽證會。（圖擷自許毓仁臉書）

    藍白先前聯手打壓國防特別條例1.25兆預算、批評台美關稅談判，前國民黨立委許毓仁多次發聲提出不同聲音。近日他又出席美國國會舉行的聽證會，說明海底電纜網路安全對台灣的重要性，並呼籲立法院儘速通過國防預算，強化自我防衛與關鍵基礎設施保護。不過，粉專聲量看政治提出數據說，親美派的聲量，正遭到國民黨內部壓抑。

    聲量看政治近日發布兩張網路聲量圖說，這是許毓仁近一個月的YouTube聲量數據。儘管許毓仁近來多次發聲，引發討論，但見在YouTube藍營討論聲量中，無論是相關影片的數量以及觀看人數，被提及的次數都少之又少。此結果或可顯示，國民黨親美派現在正在努力斡旋，但國民黨內部正在壓抑親美派的聲量，「親美派的壓力山大。」

    許毓仁日前以華府智庫研究員身分出席美國國會舉行的聽證會，他強調，台灣目前僅透過24條海底電纜與世界連結，若長時間中斷，不僅每天經濟損失可達5500萬美元，且這還未包含對全球半導體供應鏈所造成的連鎖衝擊，他直言，「台灣海峽不只是地緣政治的斷層線。它是全球數位經濟的資料動脈」，並指這項威脅也是對美國與盟邦整體韌性挑戰的一部分，另呼籲台灣的立法院必須儘快通過國防預算，國家安全不應成為政黨競爭的工具。

