魯比歐喊讓蔣介石出場！許美華曝「侮辱性極強」：指放狗咬人

美國國務卿魯比歐3日預告「接下來幾小時到幾天內，我們將讓蔣介石出場（unleash Chiang）」。（歐新社）

美國國務卿魯比歐3日預告「接下來幾小時到幾天內，我們將讓蔣介石出場（unleash Chiang）」，暗示美國將擴大對伊朗打擊範圍及強度。反紫光奇遊團成員許美華指出，新聞標題看起來蔣介石很威，但其實是指放狗咬人的意思，「其實美國人那句俚語是很瞧不起蔣介石的，侮辱性極強。」

許美華今日在臉書發文表示，大家別以為那句話是在推崇我們當年的「蔣公」有多了不起。其實美國人那句俚語是很瞧不起蔣介石的，侮辱性極強。「leash」是拴狗的套繩，「unleash」就是把套繩解開，放狗咬人的意思。 unleash the dog，美國人口語就是這樣講的。

許美華說，這就是二次大戰後，美國人、尤其是美國政界，對老蔣的看法，平常拴起來，需要的時候，可以放出來去咬人（指中國共產黨）的狗。民間俚語是最真實的，騙不了人。這句話已經變成美國民間俚語，魯比歐順口就講出來了。

許美華表示，正在我們在全面被洗腦「民族救星、世界偉人」，提到蔣公前面還要空一格的年代，老美看蔣介石，就是一條可以放出去咬人的狗，這還變成俚語梗用到現在。

然後，在無數謊言洗腦幾代台灣人之後，現在台灣還有人在幫蔣介石洗白228，說他下令平定的是流氓與暴徒，而非無辜百姓；而且講這句無知垃圾話的政二代，還可能高票當選年底的首都議員。對於有不少人質問「歷史已經過去，228到底還要講多久？」許美華也回答：「講到沒有人敢再講這種垃圾話，講到這種垃圾人都消失在台灣公眾領域，講到台灣成為真正自由的正常國家為止。」

