為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    魯比歐喊讓蔣介石出場！許美華曝「侮辱性極強」：指放狗咬人

    2026/03/04 17:36 即時新聞／綜合報導
    美國國務卿魯比歐3日預告「接下來幾小時到幾天內，我們將讓蔣介石出場（unleash Chiang）」。（歐新社）

    美國國務卿魯比歐3日預告「接下來幾小時到幾天內，我們將讓蔣介石出場（unleash Chiang）」。（歐新社）

    美國國務卿魯比歐3日預告「接下來幾小時到幾天內，我們將讓蔣介石出場（unleash Chiang）」，暗示美國將擴大對伊朗打擊範圍及強度。反紫光奇遊團成員許美華指出，新聞標題看起來蔣介石很威，但其實是指放狗咬人的意思，「其實美國人那句俚語是很瞧不起蔣介石的，侮辱性極強。」

    許美華今日在臉書發文表示，大家別以為那句話是在推崇我們當年的「蔣公」有多了不起。其實美國人那句俚語是很瞧不起蔣介石的，侮辱性極強。「leash」是拴狗的套繩，「unleash」就是把套繩解開，放狗咬人的意思。 unleash the dog，美國人口語就是這樣講的。

    許美華說，這就是二次大戰後，美國人、尤其是美國政界，對老蔣的看法，平常拴起來，需要的時候，可以放出來去咬人（指中國共產黨）的狗。民間俚語是最真實的，騙不了人。這句話已經變成美國民間俚語，魯比歐順口就講出來了。

    許美華表示，正在我們在全面被洗腦「民族救星、世界偉人」，提到蔣公前面還要空一格的年代，老美看蔣介石，就是一條可以放出去咬人的狗，這還變成俚語梗用到現在。

    然後，在無數謊言洗腦幾代台灣人之後，現在台灣還有人在幫蔣介石洗白228，說他下令平定的是流氓與暴徒，而非無辜百姓；而且講這句無知垃圾話的政二代，還可能高票當選年底的首都議員。對於有不少人質問「歷史已經過去，228到底還要講多久？」許美華也回答：「講到沒有人敢再講這種垃圾話，講到這種垃圾人都消失在台灣公眾領域，講到台灣成為真正自由的正常國家為止。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播