為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國全國政協開幕式 王滬寧：加強海內外中華兒女大團結

    2026/03/04 16:24 記者陳鈺馥／台北報導
    中國全國政協14屆4次會議今日在北京人民大會堂舉行開幕式，全國政協主席王滬寧發表「政協常委會工作報告」。（翻攝直播）

    中國全國政協14屆4次會議今日在北京人民大會堂舉行開幕式，全國政協主席王滬寧發表「政協常委會工作報告」。（翻攝直播）

    中國全國政協14屆4次會議今日在北京人民大會堂舉行開幕式，全國政協主席王滬寧發表「政協常委會工作報告」，涉台部分未多著墨，兩岸部分較去年更少，僅回顧去年工作時，於「發揮統一戰線組織功能，畫好最大同心圓」部分提到，舉辦第7屆兩岸基層治理論壇、第18屆河洛文化研討會，並宣稱「築牢中華民族共同體意識，加強海內外中華兒女大團結」。

    中國「兩會」4日登場，中共總書記習近平親自出席，面露不悅坐在場內，中共政治局常委、全國政協副主席梁振英、何厚鏵等人出席，由王滬寧口頭發表「政協常委會工作報告」，回顧2025年中國全國政協常委會各項職能。

    在港澳和僑胞方面，王滬寧表示，落實走訪港澳委員制度，組織深化港澳與內地交流合作考察，支持以「進校園」形式面向港澳青年舉行75場國情報告會。以及接待海外僑團來訪25批、522人次，赴國外走訪看望慰問僑胞，與1000餘人次僑胞座談交流，凝聚僑心僑力。

    談及2025年主要工作，王滬寧指出，越是形勢複雜、任務繁重，越需要團結一心、眾志成城，不斷鞏固全國各族人民大團結，鑄牢中華民族共同體意識，加強海內外中華兒女大團結。

    王滬寧更說，人民政協要堅持習近平思想為指導，深刻領悟兩個確立的決定性意義，堅決做到兩個維護，深刻貫徹中共「二十大」精神，認真落實四中全會部署，貫徹落實習近平總書記加強和改革人民政協工作的重要思想，堅持中國共產黨的領導。

    回顧王滬寧去年在全國政協開幕式談話，他表示，要堅持中國共產黨的領導統一戰線，越是形勢複雜，任務繁重，越需要團結一心，不斷鞏固全國各族人民大團結，「築牢中華民族共同體意識，加強海內外中華兒女大合作」；今年工作報告相關敘述，則改成「築牢中華民族共同體意識，加強海內外中華兒女大團結」。

    中共總書記習近平出席中國全國政協14屆4次會議，面露不悅。（翻攝直播）

    中共總書記習近平出席中國全國政協14屆4次會議，面露不悅。（翻攝直播）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播