中國全國政協開幕式 王滬寧：加強海內外中華兒女大團結

中國全國政協14屆4次會議今日在北京人民大會堂舉行開幕式，全國政協主席王滬寧發表「政協常委會工作報告」，涉台部分未多著墨，兩岸部分較去年更少，僅回顧去年工作時，於「發揮統一戰線組織功能，畫好最大同心圓」部分提到，舉辦第7屆兩岸基層治理論壇、第18屆河洛文化研討會，並宣稱「築牢中華民族共同體意識，加強海內外中華兒女大團結」。

中國「兩會」4日登場，中共總書記習近平親自出席，面露不悅坐在場內，中共政治局常委、全國政協副主席梁振英、何厚鏵等人出席，由王滬寧口頭發表「政協常委會工作報告」，回顧2025年中國全國政協常委會各項職能。

在港澳和僑胞方面，王滬寧表示，落實走訪港澳委員制度，組織深化港澳與內地交流合作考察，支持以「進校園」形式面向港澳青年舉行75場國情報告會。以及接待海外僑團來訪25批、522人次，赴國外走訪看望慰問僑胞，與1000餘人次僑胞座談交流，凝聚僑心僑力。

談及2025年主要工作，王滬寧指出，越是形勢複雜、任務繁重，越需要團結一心、眾志成城，不斷鞏固全國各族人民大團結，鑄牢中華民族共同體意識，加強海內外中華兒女大團結。

王滬寧更說，人民政協要堅持習近平思想為指導，深刻領悟兩個確立的決定性意義，堅決做到兩個維護，深刻貫徹中共「二十大」精神，認真落實四中全會部署，貫徹落實習近平總書記加強和改革人民政協工作的重要思想，堅持中國共產黨的領導。

回顧王滬寧去年在全國政協開幕式談話，他表示，要堅持中國共產黨的領導統一戰線，越是形勢複雜，任務繁重，越需要團結一心，不斷鞏固全國各族人民大團結，「築牢中華民族共同體意識，加強海內外中華兒女大合作」；今年工作報告相關敘述，則改成「築牢中華民族共同體意識，加強海內外中華兒女大團結」。

