    首頁 > 政治

    中東戰火升溫！她曬「台灣居民居住證」大讚好用 釣出中國人神回覆......

    2026/03/04 22:34 即時新聞／綜合報導
    網友曬出中國發的「台灣居民居住證」，稱求助中國大使館比求助民進黨好用。（圖翻攝自Threads）

    網友曬出中國發的「台灣居民居住證」，稱求助中國大使館比求助民進黨好用。（圖翻攝自Threads）

    中東戰火升溫，近日有網友曬出中國發的「台灣居民居住證」，稱在國外碰到危機，求助中國大使館比求助民進黨好用，引發熱議。貼文釣出一名使用簡體中文的疑似中國網友神回覆，笑翻大批台灣鄉民。

    2月28日美國和以色列聯手對伊朗發動大規模軍事打擊，伊朗革命衛隊隨即展開報復，對周邊海灣國家進行無差別攻擊，國際上享負盛名的旅遊勝地杜拜也遭受波及，各國旅客紛紛逃難。

    不過中國趁機吃起台灣豆腐，宣布「台灣同胞」也可以到中使館登記撤離，網上卻出現不少中國公民拍片抱怨「遭祖國遺忘」，秀出中國身分證，控訴戰火升溫大使館卻見死不救，沒有積極組織撤僑行動，淚喊祖國趕快接他們回家。

    相關輿論延燒之際，有網友3日在Threads上，曬出自己的中華人民共和國台灣居民居住證，說「不要認為這些卡沒有用，在國外碰到危機時，求助中國大使館比求助民進黨好用。戰爭來了，或者什麼危急事件，這張卡可是保命卡。」

    貼文曝光後掀熱議，「被洗腦的真徹底，結果事實是中共國人請求台灣的撤僑專車，載他們去機場或避難點，中共國大使館的電話永遠不會通」、「那真的拜託放棄台灣國籍，入籍中國吧」、「加油，直接入籍會更好用」、「是真的，中共駐外使館只幫有政治利益的台灣人，中國人什麼的甘我屁事」、「奇怪，那疫情時怎麼台灣是第一批送國人回國，還有一堆中國人假裝是台灣人想逃離重災區？」

    貼文還釣出一名中國網友神回覆：「不敢笑，這個真的比中華人民共和國居民身分證好用」。台灣鄉民們看到後笑翻，「中國人語言藝術我是沒話說」、「還是簡中人懂文字藝術」、「哥們，我替你破防了」、「說著說著就哭了」、「這是誰的部將，如此勇猛」、「瞎說什麼大實話」。

