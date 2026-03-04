為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    北市里長洪佳君控性騷延燒 洪婉臻籲市府「別為選票傷害被害者」

    2026/03/04 16:19 記者何玉華／台北報導
    民進黨將於下週進行議員提名初選民調，洪婉臻今天出席華江里里長洪佳君舉辦的活動。（洪婉臻提供）

    民進黨將於下週進行議員提名初選民調，洪婉臻今天出席華江里里長洪佳君舉辦的活動。（洪婉臻提供）

    台北市萬華區里長洪佳君揭露遭地方人士性騷擾，傳出「地方人士」就是基層實力雄厚的環南市場自治會會長林勝東；事發後第一時間陪同里長召開記者會的市議員洪婉臻今（4日）表示，市府應帶頭積極展現「性騷零容忍」的態度，不要為了選票只剩一張嘴，傷透被害者的心。

    洪佳君今年2月12日在臉書揭露遭到地方人士性騷擾，在完成報案程序後，洪婉臻2月14日陪她召開記者會，當時並未揭露「地方人士」是何人?媒體今天報導地方人士是林勝東，市府雖曾想拔掉他會長職務，卻因查無法律依據而作罷；林勝東則主動在上週二召開臨時會，透過會員投票繼續留任。

    洪婉臻得知後表示，若真如報導所說，調查過程中發生匪夷所思的情況，市府相關單位有必要對外說明，除了維護公信力，更應該帶頭積極展現「性騷零容忍」的態度；市長蔣萬安若持續被動消極，未來不要再高喊「打造北市為杜絕性騷的示範城市」，不要為了選票只剩一張嘴，傷透被害者的心。

    洪婉臻強調，性騷零容忍，沒有人需要忍受逾越身體界線的騷擾，更不應遭受二次的騷擾與傷害。

