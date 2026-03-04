為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨擬提3500億軍購 國防院許智翔：國防戰力「大打折扣」

    2026/03/04 16:05 記者陳治程／台北報導
    國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員許智翔。（資料照）

    國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員許智翔。（資料照）

    行政院版1.25兆元國防特別條例草案將於週五立院院會付委審查；而日前表態將自提草案的國民黨團，至今仍陷入軍購金額的黨內路線之爭，從9千億元到3500億元不等，黨中央更傾向軍購金額「大打折」立場。國防院學者許智翔今受訪示警，武器裝備有賴指管、通信系統搭配，若特別預算只夠買前者，則實際發揮的戰力也將「大打折扣」。

    日前表態自提版本的國民黨團，對於軍購金額，黨內意見分歧，除多數藍委支持的6千億至8千億元，前國民黨智庫副執行長凌濤所提的9千億元，另有黨主席鄭麗文堅持的「3500億元」，皆低於政院版的1.25兆台幣。

    根據行政院去年11月27日記者會公布規劃，1.25兆元的國防特別預算條例草案中，預劃採購7大類武器裝備，包含精準火砲、遠程精準打擊飛彈、無人載具及其反制系統，以及防空、反彈道及反裝甲飛彈；另有人工智慧輔助與指管通暨網路情監偵系統、強化作戰持續量能相關裝備，和台美共研及採購合作之裝備、系統。

    對於國防特別預算經費削減的潛在衝擊，國防安全研究院中共研究所助理研究員許智翔表示，國防特別預算除採購武器裝備，能否配備有效的指揮管制、通信鏈路系統，進一步與國軍作戰體系整合，使先進裝備能真正效益，是此案非常重要的環節。

    因此，這也能解釋為何行政院的國防特別預算中，會納入各式指管軟、硬體，以及人工智慧（AI）輔助決策系統，及強化戰場覺知的資訊系統等規劃；倘若國防部最終僅獲籌購「武器裝備」的經費，則實際真正能發揮出來的戰力仍然會「大打折扣」。

