「鄭習會」喊卡！北京先排「川習會」 周軒酸：人家根本沒把你放心上

周軒表示，國民黨現在對「鄭習會」一頭熱，但習近平根本就沒有把你們放心上。（美聯社）

受中東戰火、戰略天秤傾斜影響，「鄭習會」出現新轉折，中國已緊急喊停，目前規劃延到「川習會」後，鎖定清明時登場。對此，政治工作者周軒表示，昨天我已經預言國民黨現在對「鄭習會」一頭熱，但人家習大大根本就沒有把你們放心上，沒想到，預言馬上成真了。

周軒在臉書發文表示，報導指出，依據原先計劃，北京打算5日先安排鄭麗文出席台企聯在北京的大陸台商座談，鼓勵台商投入中國供應鏈強化，隨後在兩會期間、習近平沒有團組會議的空擋安排與鄭會面，並一度傳出選在3月12日孫文逝世紀念日會面。

報導指出，2月28日美國與以色列聯合斬首伊朗神權領袖哈米尼後，「鄭習會」整體佈局也被打亂。由於戰略天秤轉向不利中國、俄羅斯，北京旋即通知推遲雙方會面，國民黨改由張雅屏先行赴北京參與5日台商會談，並與中方對接後續「鄭習會」的時程。

據悉，北京方面鎖定先「川習會」、再「鄭習會」，目前鎖定清明期間，鄭麗文剛好可以用「返鄉祭祖」為名進行相關活動，凸顯「中華民族一家親」的象徵，進而向國際傳達國共已啟動「兩岸和平進程」的氛圍。

周軒強調，大國之間的競爭態勢之下，孰輕孰重，川普跟習近平都有一把尺，然而國民黨現在一頭熱，人家中國共產黨只會越來越看不起你而已。

周軒大酸，「我們就繼續等著看下去，看看鄭麗文會不會最後等到中秋過完才見到習近平。不過那時候，離年底選舉也非常近了，但，鄭麗文都覺得鄭習會對國民黨年底選情大大加分，我看，中國共產黨讓妳晚一點再來，也是剛好」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「中東戰事只是藉口！自己找下台階」、「你把共產黨當成是朋友，對方把你國民黨當成狗一樣使喚」、「黨內縣市長參選提名都擺不平了，還想擺平兩岸」、「找個習熟悉的台商可能都還比較快見到習」、「國民黨為何把自己搞得如此低賤」、「老共不理她，老美也不會甩她」。

