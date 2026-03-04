批中共跨國鎮壓劉世芳 賴清德：國內協力者應受法律制裁

總統賴清德（左）、內政部長劉世芳（右）。（資料照）

親中港媒指控內政部長劉世芳外甥在中國企業任職，國台辦宣布依法依規查處。兼任民進黨主席的總統賴清德今（4日）直言，中國跨國鎮壓對台灣均屬無效，單方面操弄認知作戰干預民主治理，而任何配合中國的國內協力者均應受到法律制裁。

親中港媒「文匯大公報」以錯假報導指稱，劉世芳的外甥顏文群在中國投資謀利，且為其提供政治獻金。國台辦今天又嗆聲說，對台獨關聯企業及其金主實施懲戒合理合法，兩岸輿論的反應也是大快人心。

民進黨今天下午召開中常會。據發言人韓瑩會後轉述，賴清德表示，關於中國對內政部長劉世芳的抹黑與打壓，他要強調中國對台灣人民沒有任何的管轄權，「任何形式的跨國鎮壓行為，對台灣而言，均屬無效。」

賴清德說，我們也清楚，中國宣稱要查處劉世芳一事，是單方面刻意操弄的認知作戰，其目的在於恐嚇台灣人民、製造寒蟬效應，進而干預台灣的民主治理。

賴清德並指出，台灣人民若遭受中國跨國鎮壓的迫害，政府必定會全力保護；而任何配合中國對台灣人民進行跨境鎮壓的國內協力者，均應受到法律制裁。

