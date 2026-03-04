李四川現身婦女會人氣旺 江怡臻：徵召前已深得民心

台北市副市長李四川出席新北市婦女會新春團拜向新北29區婦女拜年。（記者羅國嘉攝）

國民黨主席鄭麗文4日中午出席新北市婦女會新春團拜，副主席李乾龍、台北市副市長李四川，以及藍營多位立委、議員皆到場向新北29區婦女拜年。面對外界關注的新北市長選戰，議員江怡臻表示，李四川一現身便展現高度親和力，致詞幽默風趣，台下更與姐妹們熱情自拍、合照不斷。直言李四川基層人氣旺盛，加上過往政績表現，在徵召前已深得民心，魅力席捲全場。

江怡臻分析，新北市29區婦女會現場，李四川一現身便展現超強親和力，致詞幽默風趣，逗得全場姐妹笑聲不斷。李不僅在台上表現自然，台下更是熱鬧非凡，姐妹們爭相簇擁要求合照，李也展現超高EQ，頻頻接過手機與大家熱情自拍。

江怡臻笑稱，李四川恐怕有偷偷練過，自拍技巧相當好，相信這招能成功擄獲許多姐妹們的心。這股擋不住的基層高人氣，加上他滿滿的政績，足以見得他在徵召前早已深得民心，魅力席捲全場。

台北市副市長李四川一現身便展現高度親和力，致詞幽默風趣，台下更與姐妹們熱情自拍、合照不斷。（記者羅國嘉攝）

台北市副市長李四川一現身便展現高度親和力。（記者羅國嘉攝）

