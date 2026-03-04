中東戰火美預告「放蔣出籠」 賴清德籲：國人避免前往衝突地區

兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

中東戰火升溫，美國國務卿魯比歐3日預告「接下來幾小時到幾天內，我們將放蔣出籠（unleash Chiang）」，暗示美國將擴大在伊朗的打擊範圍及強度。兼任民進黨主席的總統賴清德今（4日）呼籲國人，近期避免前往衝突地區的國家，以確保自身的安全。

魯比歐3日表示，我們的目標始終如一，「正如總統川普明確闡述，伊朗絕不能擁有核武器」，因此美軍中央司令部（CENTCOM）正透過聯合行動，系統性摧毀伊朗的「飛彈帶」（missile belt）、發射架、製造能力及海軍力量，並預告「未來幾小時乃至數日內，我們將讓『蔣介石』出場」。

請繼續往下閱讀...

民進黨今天下午召開中常會。據發言人韓瑩會後轉述，賴清德談到，針對近來中東局勢的變化，國安團隊第一時間已簡報最新情勢，並即刻啟動相關應變機制，全力確保該區域內台灣公民的安全。同時，政府也持續與國際盟友及全球夥伴，保持緊密且即時的聯繫，隨時掌握區域局勢的發展。

賴清德說，他已指示國安及行政團隊，持續緊盯後續中東勢態的變化，審慎評估對台灣經濟、能源、民生與金融市場、可能帶來的影響，並提早做好各項因應部署，確保整體社會運作無虞。無論國際局勢如何變化，守護國人安全、維持社會穩定，始終是政府最優先的工作。

此外，賴清德說明，根據外交部的回報，目前旅居當地的國人均安，辛苦的外交同仁，也在前天協助2名在以色列的國人順利離境。

賴清德也提醒國人，近期避免前往衝突地區的國家，以確保自身的安全。我國在以色列、阿聯、巴林、阿曼、科威特、沙烏地阿拉伯等國都有駐館，當地國人如有需要，都可聯繫駐外館處，獲得必要協助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法