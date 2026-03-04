張嘉郡披藍戰袍參選縣長 劉建國：她為家族使命、我為雲林打拚

張嘉郡將披藍袍上陣，對手的綠委劉建國表示，張是家族使命，他則為雲林打拚，會極力將雲林建立成青年回鄉、長輩在地安養的「新雲林」。（記者李文德攝）

2026九合一選舉不到10個月，國民黨中央黨部今（4）日正式提名不分區立委張嘉郡參選雲林縣長。同樣已獲民進黨徵召、二度參選的立委劉建國表示，張嘉郡參選早已不是新聞，她參選的使命來自於家族，而他則是為雲林打拚的使命，盼建立青年回鄉、長輩在地安養的「新雲林」。

劉建國表示，2026年由張嘉郡代表國民黨參選，早已是很明確事情，不是新聞，但也祝福，希望能打一場乾淨、光明、不抹黑、不惡意攻擊的選戰，做出典範。

劉建國指出，當初張家操作國民黨不分區立委提名，就是要複製張麗善的模式，讓張家勢力能在雲林縣一代傳一代，哥哥做完換妹妹，姑姑做完換姪女。因此張嘉郡的使命來自家族，而他則有為雲林打拚的使命，來自於人民的賦予及期待，如此區別雲林鄉親都非常清楚，因此始終用立法院問政成績以及為地方爭取建設來回報鄉親的支持，讓鄉親有更好選擇。

劉建國強調，對雲林的政見早有規劃，且是持續在進行中，希望讓雲林成為青年回鄉一起打拚、長輩在地健康安老的「新雲林」，所以他已先後爭取「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」、「台大雲林分院虎尾院區二期計畫」，提升雲林醫療環境、充實照護資源，同時帶動相關產業，增加更多在地就業機會。不僅是醫療環境的改善，同時新雲林還有「雙技農業中心」、「AI人才培育中心」等，都是他努力推動的成果。

劉建國表示，剩下不到9個月的時間，會努力讓鄉親知道，新雲林的願景，若能進入縣府，就更有能力串連地方與中央的資源及合作，讓雲林整體環境提升，效益擴大，強化雲林在全國縣市地位。

