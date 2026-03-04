為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    中東衝突恐削弱印太安全 陳冠廷：台灣須預先擴充彈藥儲備

    2026/03/04 15:18 記者林哲遠／台北報導
    民進黨籍立法院外交及國防委員陳冠廷近日接受英國路透專訪表示，中東衝突若進一步升高，恐將牽動美國整體軍力部署,使原本用於亞洲的軍事資產被迫分散，進而削弱印太地區的嚇阻力與安全穩定。（陳冠廷提供）

    民進黨籍立法院外交及國防委員陳冠廷近日接受英國路透專訪表示，中東衝突若進一步升高，恐將牽動美國整體軍力部署，使原本用於亞洲的軍事資產被迫分散，進而削弱印太地區的嚇阻力與安全穩定。（陳冠廷提供）

    中東戰火持續延燒、區域緊張情勢擴大，民進黨籍立法院外交及國防委員陳冠廷近日接受英國「路透」（Reuters）專訪時表示，若衝突進一步升高，恐將牽動美國整體軍力部署，使原本用於亞洲的軍事資產被迫分散，進而削弱印太地區的嚇阻力與安全穩定。

    陳冠廷指出，希望中東局勢能保持「有限、可控、並避免外溢」，以免美軍在亞洲部署的安全資源被抽調，影響印太的戰略平衡與區域秩序。他強調，印太安全不應因其他戰區升溫而被迫分心，更不應讓任何區域衝突形成可被利用的戰略空窗。

    在外部局勢充滿變動的情況下，陳冠廷認為，台灣也必須同步強化自身整備能力，特別是預先擴充彈藥儲備、提升國產製造，確保能提升持久作戰與韌性，在各種可能情境下都能維持足夠的防衛能量。他強調，提升自主防衛是降低誤判、確保和平的必要手段。

    陳冠廷說，台海和平牽動整個印太安全架構與全球供應鏈穩定，他呼籲國際社會持續關注印太安全，避免戰略資源被過度分散，讓威權勢力有機可乘。

