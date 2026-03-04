民眾黨提名張家閎 參選雲林縣議員西崙二崙崙背選區

台灣民眾黨中央委員會今日宣布，針對今年底九合一選舉最新一輪議員提名，將由張家閎出戰雲林西螺二崙崙背選區。圖為民眾黨主席黃國昌。（資料照）

台灣民眾黨中央委員會今（4）日宣布，針對今年底九合一選舉最新一輪議員提名，將由張家閎出戰雲林西螺二崙崙背選區，同時啟動第七波直轄市、縣市議員提名，強調各選區縣市長、鄉鎮市長及議員提名，皆按黨內時程進行中。

台灣民眾黨中央委員會今宣布，2026年直轄市、縣市新一波議員提名名單，將由張家閎參選雲林縣西螺二崙崙背選區縣議員。與此同時，民眾黨選決會昨（3）日也啟動第七波提名選區公告，包含桃園市桃園區、平鎮區，新竹市南區、新竹縣竹北市東區，嘉義市東區、嘉義縣朴子六腳東石選區，以及台南市後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營選區（第一選區）和台南市永康區（第七選區），上述選區將提參選人一名，自明（5）日9時起至11日下午6時截止。

民眾黨主席黃國昌表示，2026地方選舉，本黨議員提名皆按照時程進行中，而在縣市長、鄉鎮市長層級，選決會也持續評估佈局，提名的每位夥伴都是即戰力，「期許自己、也期許各位，都能奠基於各領域的專業和實務歷練發揮所長，更要以豐沛服務熱忱，深耕基層、傾聽民意，以最大的努力回應民眾期待、爭取鄉親的支持」。

