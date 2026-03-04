為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民眾黨提名張家閎 參選雲林縣議員西崙二崙崙背選區

    2026/03/04 15:23 記者陳治程／台北報導
    台灣民眾黨中央委員會今日宣布，針對今年底九合一選舉最新一輪議員提名，將由張家閎出戰雲林西螺二崙崙背選區。圖為民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    台灣民眾黨中央委員會今日宣布，針對今年底九合一選舉最新一輪議員提名，將由張家閎出戰雲林西螺二崙崙背選區。圖為民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    台灣民眾黨中央委員會今（4）日宣布，針對今年底九合一選舉最新一輪議員提名，將由張家閎出戰雲林西螺二崙崙背選區，同時啟動第七波直轄市、縣市議員提名，強調各選區縣市長、鄉鎮市長及議員提名，皆按黨內時程進行中。

    台灣民眾黨中央委員會今宣布，2026年直轄市、縣市新一波議員提名名單，將由張家閎參選雲林縣西螺二崙崙背選區縣議員。與此同時，民眾黨選決會昨（3）日也啟動第七波提名選區公告，包含桃園市桃園區、平鎮區，新竹市南區、新竹縣竹北市東區，嘉義市東區、嘉義縣朴子六腳東石選區，以及台南市後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營選區（第一選區）和台南市永康區（第七選區），上述選區將提參選人一名，自明（5）日9時起至11日下午6時截止。

    民眾黨主席黃國昌表示，2026地方選舉，本黨議員提名皆按照時程進行中，而在縣市長、鄉鎮市長層級，選決會也持續評估佈局，提名的每位夥伴都是即戰力，「期許自己、也期許各位，都能奠基於各領域的專業和實務歷練發揮所長，更要以豐沛服務熱忱，深耕基層、傾聽民意，以最大的努力回應民眾期待、爭取鄉親的支持」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播