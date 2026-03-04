為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    范琪斐成都行惹議 國台辦反控台灣妖魔化中國

    2026/03/04 15:08 記者陳鈺馥／台北報導
    中國國台辦發言人張晗。（翻攝直播）

    中國國台辦發言人張晗。（翻攝直播）

    台灣媒體人范琪斐日前到成都旅遊，拍片宣傳中國見聞的正面印象，遭到網友質疑是替中國「大外宣」。中國國台辦發言人張晗今日指稱，島內綠營媒體、網軍側翼「妖魔化」中國的慣用伎倆已經越來越騙不下去；立委質疑，應該是中國騙不下去，許多真相攤在陽光下，現在反過來指責台灣妖魔化中國，非常可笑。

    上架標題為「范姊好大膽跑去中國旅遊？餐廳服務超好又便宜？可愛熊貓超療癒？」的主題節目，影片中她分享成都行的所見所聞，評價當地物價便宜、餐廳規模化、常看到人隨地吐痰、三星堆博物館陳設方式很土等。范還特別提到，有無言論自由，她無法下定論，因為一聊到政治他們就會轉移話題。

    對於范琪斐聲稱，中國大陸過去在台灣被妖魔化得太嚴重，張晗在國台辦記者會表示，島內綠營媒體、網軍側翼「妖魔化」中國的慣用伎倆已經越來越騙不下去。我們積極支持兩岸同胞互相了解與理解，熱心歡迎包括媒體人在內的廣大台灣同胞，來中國親眼看一看「真實情況」，親身感受中國發展進步和同胞情誼。

    中國「兩會」今日開幕，張晗指出，希望廣大台灣同胞包括台灣青年積極參與兩岸交流合作、融合發展，共同推動兩岸關係和平發展，共創民族復興、祖國統一的美好未來。

    對此，民進黨立委林楚茵受訪表示，中國是在掩耳盜鈴，台灣一直以來都有旅行自由、通訊自由的國家，台灣人民可以走向全世界，政府也沒有阻止民眾不能去中國，有許多台商、學生會去，所以中國那邊是怎樣，台灣人都非常清楚。

    林楚茵指出，反倒是中國一直政治打壓，用飛彈武力威脅台灣，台灣人不喜歡中國，主要是中國總是在霸凌台灣，台灣政府並沒有欺瞞人民，而是中國展現出來的就是那樣，讓台灣人民非常討厭。

    林楚茵批評，中國總是掩耳盜鈴，想要粉飾太平。現在中國騙不下去，許多真相攤在陽光下，現在反過來指責台灣妖魔化中國，這是非常可笑的狀態。

    她強調，中國真面目已經原形畢露，就像詐騙集團一樣，被人拆穿了假面具，只能惱羞成怒，不斷找藉口指責看清楚它真面目的人，國台辦所說的話，只是在替中共詐術敗露在找理由而已。

