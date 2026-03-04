國民黨中常會通過第2波提名縣市 3女力談願景

國民黨今日中常會通過第二波提名縣市，包括金門縣長提名國民黨立委陳玉珍（左），雲林縣長提名國民黨立委張嘉郡（中）參選，以及花蓮縣長提名花蓮縣吉安鄉長游淑貞（右）。（記者羅沛德攝）

國民黨今日中常會通過第二波提名縣市，包括金門縣長提名國民黨立委陳玉珍，雲林縣長提名國民黨立委張嘉郡參選，以及花蓮縣長提名花蓮縣吉安鄉長游淑貞，這3位藍營「女力」於會後共同召開記者談參選願景。

陳玉珍指出，自己從政24年，一步一腳印，金門是一直落在她心底的名字，她希望金門能被台澎金馬所有的人民都看見，而且一直把金門鄉親的大小事情放在心中，因此服務工作是24小時全年無休，這次她榮幸獲得徵召，代表國民黨參選金門縣長，她要強調金門是海峽兩岸之間的結點，希望能促成兩岸和平，同時未來她也會針對金門縣的事務，進行智慧治理，並且改進醫療長照，創造金門縣民美好新的未來。

對於同黨籍的前金門縣長楊鎮浯說，尊重黨中央決定，但同時意在言外稱，自己承擔不變，懇請鄉親支持一起往前走，陳玉珍回應表示，楊鎮浯過去受國民黨的栽培，她相信楊會做出最有智慧的決定，面對未來選舉，她會以更謙虛、更努力的態度，思考各種政策，為金門鄉親服務。

張嘉郡表示，雲林縣有後發先至的優勢，而且不缺電、不缺水，也不缺土地與人才，她希望把雲林打造成為一個全台灣最大的產業基地，創造更多的就業機會，讓外地雲林青年可以返鄉，找到高薪工作，所有外漂的雲林人都能回家落地深根、安居樂業。

張嘉郡並承諾會照顧長者，所有65歲以上長者都免健保費，而且學生營養午餐、學雜費全免，藉此讓所有鄉親與年輕夫婦減輕生活負擔，孩子們可以快樂學習，未來後續她還要加強招商引資，包括台積電等高科技產業都是吸引的目標，藉此號召在外打拼的雲林人都回到家鄉。

游淑貞則表示，自己沒有複雜的家族與派系背景，只有20年的志工深耕教育與社福的努力，工作24小時不停歇，因此花蓮人都稱她為「鐵人鄉長」，未來她要讓花蓮縣13鄉鎮市的路網更加通暢，推動提升產業復興2.0，並讓全民照護不是夢，創造韌性美好的花蓮。

對於媒體詢問綠營擬與花蓮縣議長張竣合作，游淑貞表示，她相信花蓮鄉親的睿智，國民黨也會努力的保住花蓮藍天。

