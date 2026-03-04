為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    徐欣瑩陣營回擊陳見賢 邀辯論是否受過一清管訓、加入黑幫、涉貪

    2026/03/04 15:08 記者黃美珠／新竹報導
    國民黨立委徐欣瑩獲悉遭對手、新竹縣副縣長陳見賢提告誹謗後，透過辦公室回應，邀請陳見賢公開就他是否受過一清管訓等事情辯論。（記者黃美珠攝）

    爭取國民黨提名年底選新竹縣長的徐欣瑩，今天遭對手、副縣長陳見賢陣營遞狀提告誹謗，徐欣瑩今天下午透過其辦公室發言人徐維遠表示，他們邀請陳見賢公開辯論，就陳見賢是否受過一清管訓、是否加入黑幫、涉及貪腐圖利弊案，以致可能被民進黨用司法整治追殺？讓事實和真相攤在陽光下受公開檢驗。

    徐維遠說，新竹縣不該成為一個怕受威脅而不敢講真話的地方，更不因懼怕惡勢力而噤聲。所以徐欣瑩辦公室邀請陳見賢公開辯論，請問他是否曾受一清管訓？是否加入黑道幫派？是否如媒體報導涉及貪腐或圖利？是否有可能因涉嫌貪腐而被民進黨用司法整治？ 他們也邀請媒體等第3方公正單位一同主辦辯論，讓事實與真相攤在陽光下受公開檢驗。

    徐維遠說，「肅貪掃黑」、「拒絕黑金政治」是全民共識，也是徐欣瑩從政念茲在茲的正派、清廉主張。這次要守住新竹縣的藍天，國民黨必須推出能夠讓正藍挺正派的最強候選人，同時能得到跨黨派最廣大民意支持度的候選人。

    陳見賢指控徐欣瑩發表有關他「一清」特殊背景的言論而提告誹謗，事實上，這些論述是陳見賢辦公室發言人田芮熙公開「認證」過的，至於「一清五命」是輿論和政治評論員的公允評析，陳見賢的指控沒有任何事實基礎。

    徐維遠強調，凡走過必留下痕跡，政治人物須受更嚴格的檢驗。只要正派清廉，何懼媒體和社會公眾監督揭弊？唯有徹底檢驗所有候選人，選民才有做出選擇的依據。

    國民黨新竹縣副縣長陳見賢今天透過律師狀告對手、立委徐欣瑩涉嫌在網路平台毀謗他、干擾選情。（記者黃美珠攝）

