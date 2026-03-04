花蓮縣長選舉「一藍兩無」三腳督 綠營支持者流向成關鍵

花蓮縣吉安鄉長游淑貞。（游淑貞提供）

國民黨今日中常會提名花蓮縣吉安鄉長游淑貞參選縣長，民進黨近乎確定不推人選，預期禮讓無黨籍議長張峻，加上之前被國民黨停權的前花蓮市長魏嘉賢，縣長選戰演變為藍營分裂的「一藍兩無」三腳督之爭，3方實力逼近，綠營票源反倒在花蓮成為關鍵，但花蓮長期反綠情緒高，3方參選人都想要吸納綠營選票，但又擔心靠太近被反綠情緒影響失去原有的支持者，對綠營選票欲拒還迎。

過去20年，傅崐萁打造的政治體系讓花蓮穩守傅家單一派閥掌握，雖然傅崐萁過去在全國調查中，負面聲量穩居藍營政治人物第一，但花蓮在地選民結構中，「反綠情緒比反傅情緒更強」，民進黨公開站台或者與參選人走得太近，反而傷害參選人，尤其是民進黨在花蓮原住民地區的選票，長期只在2成上下盤旋，7萬多票的原住民選票成為3名出身藍營的參選人都想要鞏固與爭取的對象。

請繼續往下閱讀...

地方人士認為，花蓮原民區對綠營的「反感」是結構性的，因此參選人深入原民選區時，要展現出極度正藍或超黨派的色彩，若被貼上「民進黨代理人」標籤，原民票會立即流失，但在三腳督（游、張、魏）的結構下，3人又想拿到那25%的綠營基本盤，參選人想要綠營選票的「肉」，但極度害怕綠營的「皮」，誰被冠上「小綠」，誰就在原民選區先輸一半。

對綠營選民來說，張峻雖然出身藍營還擔任過國民黨主委，但從花蓮礦石景觀稅後跟傅崐萁交惡被開除黨籍，去年投入大罷免陣線，除吸納藍營內反傅勢力，更和罷團、綠營議員始終站在一起，是「一起戰鬥過」的夥伴，橫跨藍綠中反傅勢力。地方綠營人士認為，只有像張峻這樣擁有強大地方組織、敢於跟傅崐萁正面對槓的人，才有機會真正瓦解傅家20年的樁腳體系，是打破家天下的契機。

魏嘉賢在大罷免時期曾發文支持罷團精神領袖「葉霸老師」，但最終未實際站出來登高一呼，維持一貫「 政治不沾鍋」的個性，想以溫和、專業、無色彩的形象，吸引北區大花蓮都會型選民，魏嘉賢雖然個人形象良好，但其家族過去涉案在花蓮政壇留下的痕跡卻是包袱，家族成員在市代、議員、市長職位上的接力與佈局，會讓選民質疑：「會不會又是另一個家天下，從傅家換成魏家而已？」

而游淑貞獲國民黨提名，在地方上也經常與傅崐萁、徐榛蔚同台，被外界視為延續傅家王朝，但游淑貞上月底強調自己從政20年一步一腳印，相關建設成果受公評，也希望外界不要再貼上「傅崐萁接班人」標籤，強調地方建設的成績來自中央部會、地方首長、立委與議員等多方協力，也是想要跨越藍綠。

花蓮縣議會議長張峻。（張峻提供）

前花蓮市長魏嘉賢。（魏嘉賢提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法