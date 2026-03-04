藍中常會通過第2波提名 徵召陳玉珍、張嘉郡、游淑貞參選縣長

國民黨今日中常會通過第2波提名縣市，包括金門縣長徵召國民黨立委陳玉珍（右1），雲林縣長徵召國民黨立委張嘉郡（左2）參選，以及花蓮縣長徵召花蓮縣吉安鄉長游淑貞（左1）。（圖擷取自國民黨臉書直播影片）

繼去年12月首波提名台南市、高雄市、屏東縣、台東縣長參選人後，國民黨今日中常會通過第2波提名縣市，包括金門縣長徵召國民黨立委陳玉珍，雲林縣長徵召國民黨立委張嘉郡參選，以及花蓮縣長徵召花蓮縣吉安鄉長游淑貞，並由黨主席鄭麗文親自為這3名女性參選人披掛彩帶，一起牽手高喊凍蒜、國民黨勝利等口號。

鄭麗文強調，星期天就是「婦女節」，這3名參選人是國民黨最優秀、稱職的「女力」代表，而過去8年國民黨在東台灣、中台灣都是女力縣市長，並且交出傲人的成績單，奠定「藍色執政、品質保證」的品牌。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文指出，游淑貞20年的基層服務經驗，一步一腳印，國民黨在西海岸有「盧媽媽」，東海岸有「游媽媽」，游淑貞過去20年的奉獻付出，為花蓮縣的發展而努力，也將在這次充滿挑戰的選舉中守住花蓮縣，為花蓮縣民打造更美好的明天，祝福游淑貞高票當選。

鄭麗文表示，雲林縣作為台灣最大的農業縣，過去在張嘉郡的父親、姑姑執政下做前瞻性的佈局，並爭取到各方面的產業與建設，如今雲林縣已經展現與過去不同的風貌，張嘉郡也成為可以獨掌乾坤的女將，以柔克剛的功夫沒話說，體力、耐力好又勤跑基層，雲林縣交給張嘉郡將可以有更好的發展。

此外，鄭麗文說，陳玉珍是「一女當關、萬夫莫敵」，國民黨真正的「女戰神、女戰將」，屢屢打破民進黨的邏輯，民進黨政治人物都辯不過陳玉珍，「肚子非常有料」，「在立法院有衝突時，只要有陳玉珍，就不怕打不過他們」，回到家鄉就爭取金門人的權益，相信陳玉珍未來能帶給金門縣全新的繁榮機會。

最後，鄭麗文說，國民黨在過年後將全面迎戰，「馬上凍蒜、馬上成功」，相信團結一致的國民黨，將會守護台灣以及台灣的民主與福祉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法