    傳賴清德擬拔王定宇中常委？ 王世堅：須經過一定程序

    2026/03/04 14:27 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委王世堅今天下午出席民進黨中常會前接受媒體聯訪。（記者劉信德攝）

    民進黨立委王定宇被爆出「奪小三」風波，傳出兼任黨主席的總統賴清德擬撤銷其中常委職務，引發討論。兼任民進黨中常委的立委王世堅今（4日）對此表示，中常委是黨員由下而上所選出，要解除其職務可以，但必須經過一定的程序。

    週刊昨天披露，王定宇頻繁出入自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱住所。對此，王世堅今天下午出席民進黨中常會前受訪直言，他對此事的內容完全不清楚，現在國家國事如麻，這屬於王定宇個人的私務，當然就要由王個人來負責答覆，自己對這件事情全然不知。

    對於賴清德有意撤銷王定宇中常委資格的傳聞，王世堅表示，民進黨的中常委是由下而上所選出，代表全體黨員的關懷與託付，既然是這麼困難、繁複的程序，解職要有一定的程序，不能僅憑三言兩語就可以。

    王世堅說，黨主席當然可以發表很多對此事的看法，可以約束黨員私務，也可以做一些道德號召，可以有其好惡、決定事情應該從嚴辦理，這都沒問題；但要經過一定的程序，例如召開中執會、中評會進行檢討和決定才行。

    熱門推播