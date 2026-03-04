萬華里長控性騷案外案 洪健益批畜產公司功能不彰、蔣萬安允朝合作社轉型

台北市長蔣萬安在台北市議會答詢時，對於畜產公司收費爭議，表示會朝合作社方向研議。（資料照）

台北市萬華區里長洪佳君年前自爆遭地方人士性騷擾，這「地方人士」傳出是台北市環南市場自治會會長林勝東，還扯出他地方勢力雄厚，為了台北畜產公司要調漲管理費一事，找議員跟市府、畜產公司對槓。去年屢次在議會質詢畜產公司調漲管理費一事的議員洪健益今（4）受訪表示，畜產公司完全沒有營運、管理、拍賣功能，成效不彰，經他質詢，市長蔣萬安也允諾朝合作社方式轉型。

洪健益指出，管理家禽批發市場的台北畜產公司，每年屠宰約1700萬隻雞，占全國一半的量；公司每年近8、9000萬的開銷，都來自對承銷商的收費，卻不像北農、花卉、漁產公司有拍賣機制，說穿了就是市政府的二房東，向承銷商收租金，想漲價就漲價，沒有經過合理的訪價，尤其過去雞的成本低，現在雞的成本增加，畜產公司沒有功能還要加收管理費，公式的計算完全不合理。

洪健益去年質詢時也提到，市府2024年補助3000多萬元修繕，卻僅回收840萬元房租；2025年補助1165萬元，僅收回745萬元，畜產公司每年虧錢營運；若財政局依土地面積收租，每年可收租6500萬元，現在不僅收不到，還要倒貼維修費用。市府為什麼不乾脆自己當房東，直接租給由承銷商成立的合作社來承租？

洪健益當時要求解散畜產公司，由市場處輔導承銷商成立合作社，直接向市府承租土地。居中協調的副市長李四川在答詢時則回應說，已向市長蔣萬安報告，長期會朝成立合作社方向推動。

