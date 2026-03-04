起步被說太慢 李四川：「大隻雞慢啼」基礎打好才重要

國民黨主席鄭麗文（左）今日出席新北市婦女會新春團拜活動，與台北市副市長、有意角逐新北市長的李四川（右）互動熱絡。（記者羅國嘉攝）

台北市副市長李四川爭取國民黨新北市長提名，不過傳出10日他的辭職才會生效，被認為起步太慢。對此，李四川今（4日）出席活動時表示，這幾天他被打得很慘，很多人都告訴他「你這麼慢，要趕快一點」，但是他要跟婦女會好姊妹報告，台灣人說「大隻雞慢啼」，所以大家不用緊張，尤其是做工程的人，一定要把基礎打好，房子越來越高。

李四川今天出席新北婦女會團拜，受到各區婦女歡迎。他受訪指出，「回到這裡感受到很多溫暖」，被問到許多議員都已經準備好看板位置等他下令，他說「目前都正在準備」感謝大家支持。

李四川致詞也表示，這幾年在市長侯友宜領導下，新北市團隊努力，不管治安、建設都往前走。侯友宜常說「少說多做」，侯也從不爭聲量，而是用成績單來說話，所以應該讓新北繼續延續侯的施政。

李四川也說，這幾天他也被打得很慘，很多人都告訴他「你這麼慢，要趕快一點」，但是他要跟婦女會報告，台灣人說「大隻雞慢啼」，所以大家不用緊張，尤其是做工程的人，一定要把基礎打好，房子才會越來越高。

李四川表示，所以還是要代表台北市長蔣萬安祝大家新年快樂。如果29區婦女會有親戚朋友在台北市，請給蔣市長投一票；在新北市，當然也拜託支持他，還有所有藍營議員，讓他們高票當選、連任。

台北市副市長、有意角逐新北市長的李四川今出席活動時表示，這幾天他被打得很慘，很多人都告訴他「你這麼慢，要趕快一點」，但是他要跟婦女會好姊妹報告，台灣人說「大隻雞慢啼」，所以大家不用緊張，尤其是做工程的人，一定要把基礎打好，房子越來越高。（記者羅國嘉攝）

