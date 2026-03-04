為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    起步被說太慢 李四川：「大隻雞慢啼」基礎打好才重要

    2026/03/04 14:29 記者羅國嘉／新北報導
    國民黨主席鄭麗文（左）今日出席新北市婦女會新春團拜活動，與台北市副市長、有意角逐新北市長的李四川（右）互動熱絡。（記者羅國嘉攝）

    國民黨主席鄭麗文（左）今日出席新北市婦女會新春團拜活動，與台北市副市長、有意角逐新北市長的李四川（右）互動熱絡。（記者羅國嘉攝）

    台北市副市長李四川爭取國民黨新北市長提名，不過傳出10日他的辭職才會生效，被認為起步太慢。對此，李四川今（4日）出席活動時表示，這幾天他被打得很慘，很多人都告訴他「你這麼慢，要趕快一點」，但是他要跟婦女會好姊妹報告，台灣人說「大隻雞慢啼」，所以大家不用緊張，尤其是做工程的人，一定要把基礎打好，房子越來越高。

    李四川今天出席新北婦女會團拜，受到各區婦女歡迎。他受訪指出，「回到這裡感受到很多溫暖」，被問到許多議員都已經準備好看板位置等他下令，他說「目前都正在準備」感謝大家支持。

    李四川致詞也表示，這幾年在市長侯友宜領導下，新北市團隊努力，不管治安、建設都往前走。侯友宜常說「少說多做」，侯也從不爭聲量，而是用成績單來說話，所以應該讓新北繼續延續侯的施政。

    李四川也說，這幾天他也被打得很慘，很多人都告訴他「你這麼慢，要趕快一點」，但是他要跟婦女會報告，台灣人說「大隻雞慢啼」，所以大家不用緊張，尤其是做工程的人，一定要把基礎打好，房子才會越來越高。

    李四川表示，所以還是要代表台北市長蔣萬安祝大家新年快樂。如果29區婦女會有親戚朋友在台北市，請給蔣市長投一票；在新北市，當然也拜託支持他，還有所有藍營議員，讓他們高票當選、連任。

    台北市副市長、有意角逐新北市長的李四川今出席活動時表示，這幾天他被打得很慘，很多人都告訴他「你這麼慢，要趕快一點」，但是他要跟婦女會好姊妹報告，台灣人說「大隻雞慢啼」，所以大家不用緊張，尤其是做工程的人，一定要把基礎打好，房子越來越高。（記者羅國嘉攝）

    台北市副市長、有意角逐新北市長的李四川今出席活動時表示，這幾天他被打得很慘，很多人都告訴他「你這麼慢，要趕快一點」，但是他要跟婦女會好姊妹報告，台灣人說「大隻雞慢啼」，所以大家不用緊張，尤其是做工程的人，一定要把基礎打好，房子越來越高。（記者羅國嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播