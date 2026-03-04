為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    健康不佳須長期靜養 宜蘭縣議會失聯秘書辭呈曝光

    2026/03/04 14:19 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭縣議會秘書長官伸科拿出黃的離職申請書。（民眾提供）

    宜蘭縣議會秘書長官伸科拿出黃的離職申請書。（民眾提供）

    宜蘭縣議會9職等秘書51歲黃毓恒，「一家3口」驚傳失聯，震撼宜蘭政界，今早他請辦公室助理轉交辭呈，縣議會確認是「親筆簽名」，辭呈內容下午曝光，寫道是因個人健康狀況不佳，須長期靜養。不過，不放心的黃父，已向警方通報失聯。

    宜蘭縣議會秘書長官伸科說，黃毓恒平時為人客氣，去年因胰臟囊腫手術後健康欠佳，下半年起請假頻繁，過年前均依規辦理，不過年後假滿卻未現身，派員前往他的住處關心，發現大門深鎖、人去樓空。

    他說，因一直聯繫不上他，也請黃父到議會，但父母都不知道一家3口去向，辦公室助理透過臉書聯繫後，轉知若不按規到職，恐要面臨免職處分，因此今天透過臉書傳親筆簽名的辭呈給助理後轉交議長，「我認得那筆跡，同事多年，是他親筆簽名。」

    官伸科也拿出黃的離職申請書，內容寫道「本人黃毓恒目前擔任宜蘭縣議會秘書一職，因個人健康狀況不佳，經醫師診斷需長期靜養治療，且另有生涯規劃與他就考量，經慎重考量後，僅此正式提出離職申請。」簽名外也蓋手印，日期為3月4日。

    但因黃父、親友及同事均聯繫不上黃毓恒，黃父已向警方通報失聯。

    宜蘭縣議會失聯秘書黃毓恒的辭呈曝光，內容寫道因健康不佳須長期靜養。（民眾提供）

    宜蘭縣議會失聯秘書黃毓恒的辭呈曝光，內容寫道因健康不佳須長期靜養。（民眾提供）

    熱門推播