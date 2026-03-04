批中央「國影二期」跳票 黃國昌喊當選將收回土地打造藝文中心

民眾黨新北市長參選人黃國昌今再提政見，針對「國影二期」建設延宕，他喊出收回土地，打造藝文複合藝文中心。（記者黃政嘉攝）

民眾黨新北市長參選人黃國昌今與新北市議員陳世軒召開新北政見記者會，黃國昌提到前行政院長蘇貞昌承諾在國家電影及視聽文化中心第一期旁的閒置土地建置「國影二期」、中央政府全額出資，但迄今仍是閒置用地，他痛批中央建設大跳票，喊出他若當選新北市長，將收回土地打造「好停車、有綠地、重藝文」的複合藝文中心、平價展演場地，成為新北市的親子藝文休閒場所，滿足市民需求。

黃國昌表示，新莊副都心中有1塊1.6公頃的閒置土地，前行政院長蘇貞昌2020年10月12日視察國影一期時，承諾將在此閒置用地興建「國影二期」，工程經費45.1億元，將由中央政府全額出資，並宣示將在2022年開工。但迄今，國影二期這塊地仍閒置，完全沒動工。

請繼續往下閱讀...

他說，國影一期完工時，蘇貞昌曾跟新北市長侯友宜說，請市府趕快進行地目變更及辦理撥用，不要延宕工程，然而市府完成地目變更、土地撥用，周邊店家也都進駐後，這塊蛋黃區的土地卻依舊閒置，蘇貞昌曾許的承諾，現在還算數與否？沒人知道。文化部說工程經費從45億元漲至逾90億元，導致中央政府無法負擔，然而是因為誰的延宕，導致建設遙遙無期？無怪乎新莊在地民代直言這塊地的建設「零零落落」，新北市議會、居民紛紛要求市府把地收回自己來建設。

「中央大跳票、新北我來做！」黃國昌承諾，未來他若當選新北市長，他會收回閒置土地，這塊1.6公頃的土地，建蔽率60%、容積率440%，他規劃興建地下2層、地上5層的建物，提供800個汽機車停車位，解決周邊停車難題；保留40%空地，打造適合親子友善的公園，為新莊留片綠地；提供平價展演場地，把藝術帶到新莊，讓藝術融入市民生活中。「好停車、有綠地、重藝文」，讓這塊蛋黃區中的土地，不僅僅是成為新莊人親子友善的藝文複合空間，更能成為新北市民親子藝文的休憩場所。

陳世軒說，他2022年參選市議員時提出的政見之一，就是要讓國影一期、二期成為新北的華山藝文中心，長輩及孩子的休憩中心。蘇貞昌承諾中央全額出資、2022年動工，但土地迄今一樣閒置，與他當初的承諾背道而馳。

陳世軒提到，今年1月15日新北市府舉辦行動治理座談會，民進黨立委蘇巧慧也出席，但她面對議員及里長們提出市府收回這塊地的意見時，說大家建議很好，她會跟立委吳秉叡一起爭取，但4年過去，2席立委會比當時的蘇貞昌還來的有用嗎？他向蘇巧慧提問，「現在妳是支持新北市府收回這塊地自己做使用，還是妳要求新北市民給你更多時間，繼續向中央爭取全額的經費補助，請蘇巧慧正面回答我的問題」。

新北市議員陳世軒問民進黨新北市長參選人蘇巧慧蘇巧慧，對於「國影二期」建設，是支持新北市府收回地使用，還是繼續向中央爭取經費補助。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法