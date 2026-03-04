不顧妻子反對堅選新北市長 李四川幽默喊：婦女會姐妹不支持回不了家

國民黨副主席兼秘書長李乾龍（左）與台北市副市長、有意角逐新北市長的李四川（右）出席新北婦女會新春團拜，兩人向多位婦女握手致意。（記者羅國嘉攝）

台北市副市長李四川爭取國民黨新北市長提名，李今天出席「新北婦女會新春團拜」提到，妻子是家裡的領導，「她不但撐起半片天，更是撐起全部的天，她是我的天」，唯獨這次，他沒有聽妻子的話，決定參選新北市長，妻子甚至告訴他，如果新北市29區婦女會姐妹不支持，「那你就不要回來了」，他也拜託29區婦女會姐妹支持他「給我一點鼓掌」。

李四川致詞時指出，底下的姐妹都是「家裡的領導」，家裡預算怎麼支出、兒女怎麼管教，包括男性出去應酬，都要家中領導點頭。他笑稱「我真的很有壓力。」婦女是家庭的支柱，也是城市最重要的力量，婦女會長期做公益、顧社區，溫柔中帶有堅定力量，是新北市最大的後盾。

李四川表示，新任婦女會長李金苑君是國民黨副主席李乾龍妻子，他都要叫她二嫂，她看起來溫柔，但實力充足，任何任務都能如期圓滿達成。

李四川也提到，妻子是家裡的領導「她不但撐起半片天，更是撐起全部的天，她是我的天」，唯獨只有這一次，他沒有聽妻子的話跑出來選新北市的市長，他今天出門，妻子還告訴他，如果新北市29區婦女、姐妹不支持，「那你就不要回來了」，他也拜託所有婦女會姐妹給他一點鼓掌。

李四川也說，這條路並不是他一個人走，一定是全部的人，希望各位當他的後盾，新北市一定會越來越好。

國民黨主席鄭麗文（左）今日出席新北市婦女會新春團拜活動，與台北市副市長、有意角逐新北市長的李四川（右）互動熱絡。（記者羅國嘉攝）

台北市副市長、有意角逐新北市長的李四川表示，妻子甚至告訴他，如果新北市29區婦女會姐妹不支持，「那你就不要回來了」，他也拜託29區婦女會姐妹支持他「給我一點鼓掌」。（記者羅國嘉攝）

