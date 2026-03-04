民進黨北市議員初選衝刺 陳培瑜讚馬郁雯為維護台灣主權發聲

馬郁雯今一早掃國光市場。（記者甘孟霖攝）

民進黨台北市議員初選民調9日就要開跑，中正、萬華區議員擬參選人馬郁雯今（4日）找來立委陳培瑜一起掃市場衝刺。馬郁雯說，宣布參選後就是一天當好幾天用，而現任在地議員都有一定口碑，基本上就是3個新人搶兩個空位，接下來也會陸續找大咖來站台，力拚過關。陳培瑜說，馬郁雯過去當記者時的報導就一直為了維護台灣主權發聲，地方議題也很熟悉，是適任人選。

馬郁雯一早到萬華區國光市場掃街，受訪表示，從宣布參選後每天都是清晨5、6點就出門，一路到晚上11點才回家，面對下週即將開跑的初選民調也相當緊張，但今天還是按部就班站路口、掃市場，在路口也堅持不放錄音帶，自己拿麥克風，希望選民能夠感受到她的誠意。

請繼續往下閱讀...

她說，由於現任議員都很有口碑，中正萬華的初選基本上就是3位新人搶兩個空位，幾位前輩也都是她很好的學習對象，接下來幾天還會陸續找大咖來幫忙站台，力拚初選過關。

陳培瑜說，過去馬郁雯當媒體人時她就很關注馬，因為其新聞播報內容都是站在維護台灣主權，並且也支持地方發展，不管從中央到地方的議題都非常熟悉，也很具有服務熱忱，而她也是從小在中正萬華長大，很希望馬郁雯這樣的新生代能進入北市議會，在不管交通、教育、經濟等議題讓中正萬華得到更多市府資源。

馬郁雯今一早掃國光市場。（記者甘孟霖攝）

馬郁雯今一早掃國光市場。（記者甘孟霖攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法