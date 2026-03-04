為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    桃市府秘書處長由新聞處主秘曾俊豪調升 媒體人出身助攻市政推動

    2026/03/04 14:11 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃市府秘書處長曾俊豪（右）4日宣誓就職，市長張善政（左）擔任監誓人。（記者鄭淑婷攝）

    桃市府秘書處長曾俊豪（右）4日宣誓就職，市長張善政（左）擔任監誓人。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市政府秘書處長由新聞處主秘曾俊豪調升，曾今（4）日由市長張善政監誓上任，張善政表示，秘書處是市府極為重要的幕僚單位，從市政園區運作、府會溝通到國際交流等皆扮演關鍵角色，對整體市政推動影響深遠，期許曾俊豪發揮專長，精進府內外溝通協調，強化行政效能，成為市政推動最堅實的後盾。

    張善政期許曾俊豪在新職務上，延續過去在媒體及新聞領域所累積的公共溝通專長，更要在府內與各局處密切合作、強化橫向整合，在府外則深化與市議會及國際姊妹城市等交流互動，持續提升行政效能與協調能量。

    人事處官員表示，曾俊豪畢業於世新大學新聞學系，進入公部門前曾任ETtoday新聞雲專題中心助理副總編輯，並曾於三立新聞、TVBS及中視擔任記者，採訪領域涵蓋專題、兩岸、政治及社會等新聞路線，歷練完整，曾獲吳舜文新聞獎、兩岸新聞報導獎及社會光明面報導獎等肯定。

    桃市府秘書處長曾俊豪（左）4日宣誓就職，市長張善政（右）擔任監誓人。（記者鄭淑婷攝）

    桃市府秘書處長曾俊豪（左）4日宣誓就職，市長張善政（右）擔任監誓人。（記者鄭淑婷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播