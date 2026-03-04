桃市府秘書處長由新聞處主秘曾俊豪調升 媒體人出身助攻市政推動

桃市府秘書處長曾俊豪（右）4日宣誓就職，市長張善政（左）擔任監誓人。（記者鄭淑婷攝）

桃園市政府秘書處長由新聞處主秘曾俊豪調升，曾今（4）日由市長張善政監誓上任，張善政表示，秘書處是市府極為重要的幕僚單位，從市政園區運作、府會溝通到國際交流等皆扮演關鍵角色，對整體市政推動影響深遠，期許曾俊豪發揮專長，精進府內外溝通協調，強化行政效能，成為市政推動最堅實的後盾。

張善政期許曾俊豪在新職務上，延續過去在媒體及新聞領域所累積的公共溝通專長，更要在府內與各局處密切合作、強化橫向整合，在府外則深化與市議會及國際姊妹城市等交流互動，持續提升行政效能與協調能量。

人事處官員表示，曾俊豪畢業於世新大學新聞學系，進入公部門前曾任ETtoday新聞雲專題中心助理副總編輯，並曾於三立新聞、TVBS及中視擔任記者，採訪領域涵蓋專題、兩岸、政治及社會等新聞路線，歷練完整，曾獲吳舜文新聞獎、兩岸新聞報導獎及社會光明面報導獎等肯定。

