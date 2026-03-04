盧秀燕籲政府比照韓國 協助企業向美國申請退稅

盧秀燕呼籲中央政府要協助產業界退稅。（記者蘇金鳳攝）

美國聯邦最高法院於2月20日裁定川普總統援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵的「對等關稅」因逾越授權而無效，很多國家向美國申請退稅，台中市長盧秀燕今天受訪表示，呼籲中央政府應該比照韓國，給產業界指引，產業如果要申請退稅的話，政府應告知應該怎麼申請。

台中市長盧秀燕今天與產業界座談，聽取對美國關稅第122條影響的看法，對於先前IEEPA關稅課徵失效問題，政府尚未協助業者退稅，盧秀燕受訪表示，美國最高法院判決川普總統援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵的「對等關稅」裡面是違法，因此之前凡是出口，那到美國海關去繳交關稅的可以申請退稅，但川普政府有表示說，他們希望能夠延遲退稅不要退，可是這個也被美國的法院駁回。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕表示，川普政府必須依法退稅，當時她就建議中央政府應該比照韓國，給產業界指引，但是很可惜，到現在為止還沒有看到。

盧秀燕呼籲政府，在這方面一定要能夠跟上腳步、與時俱進，即時提供業者協助跟指導，韓國已經提出了退稅指引，也許台灣政府可以參考一下，現在美國本身的企業也提出了好幾千件，向美國政府來申請退稅跟求償，政府應該及時扮演一個重要引導的角色。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法