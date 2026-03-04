新北延續侯友宜執政 鄭麗文助選李四川：唯一最好人選

國民黨主席鄭麗文（左）今日出席新北市婦女會新春團拜活動，與台北市副市長、有意角逐新北市長的李四川（右）互動熱絡。（記者羅國嘉攝）

今年底九合一縣市長選戰升溫，國民黨布局動向備受關注。國民黨主席鄭麗文今（4）日出席新北市婦女會新春團拜活動，與台北市副市長、有意角逐新北市長的李四川互動熱絡，兩人與副主席兼秘書長李乾龍頻頻咬耳朵講悄悄話。鄭麗文致詞表示，黨內中常會下午將提名三位徵召候選人皆是女性，包括金門、花蓮及雲林，更直言，要延續新北市長侯友宜的執政、北北基桃共同連線「唯一最好、最佳的人選就是李四川」。

鄭麗文今天出席活動致詞指出，現在台灣都靠女性，過去國民黨在花蓮、台東及西海岸包括台中市、南投縣、彰化縣、嘉義市，都是女性當家，也交出亮麗成績單。她透露，黨內中常會將提名三位正式徵召候選人，都是女性，包括金門、花蓮及雲林，並呼籲為國民黨女性加油。

針對新北市選戰，鄭麗文強調，新北市是關鍵戰場，有火車頭的帶動作用，國民黨在新北市已有穩固基礎與長期執政成績，獲得市民肯定。她指出，要延續這個好的傳統，並以更開創性、前瞻性、有魄力、有擔當的作法推動雙北建設，北北基桃共同連線，開創更好未來。鄭麗文直言，「唯一最好、最佳的人選就是李四川」。

鄭麗文表示，現場這麼多女性支持李四川，也是在鼓勵他、全面力挺他。力挺李四川就是力挺新北市，年底大選要讓李四川高票當選，也希望新北市議會優秀議員候選人連任成功，並鼓勵新人參選，讓國民黨席次持續突破、成長。

鄭麗文最後呼籲，在場姐妹都是國民黨最有熱情、動力的助選員，每一位都是她與李四川的「分身」，要一馬當先、馬到成功，帶來最後勝利。

