為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    揭「讓蔣介石出場」背後暗喻 杜奕瑾：小弟可以把對方揍扁

    2026/03/04 15:22 即時新聞／綜合報導
    台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾。（資料照）

    台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾。（資料照）

    美國國務卿魯比歐3日表示，我們的目標始終如一，如最初所確立，且總統川普已明確闡述：伊朗絕不能擁有核武器，並強調「未來幾小時乃至數日內，我們將讓『蔣介石』出場」，暗示美國將擴大在伊朗的打擊範圍及強度。對此，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，這種說法不是針對台灣，或要召喚蔣介石。比較像暗喻以色列現有的軍事實力，當初是美國老大哥不支持以色列反擊。不然「我小弟就可以把欺負他的揍扁的意思」。

    杜奕瑾在臉書PO文表示，「Unleash Chiang」蔣介石被提及的暗號是？1950年代初期，美國面臨3個關鍵局勢：「1.中國已成為蘇聯扶植的共產政權2.共黨往台海與北韓軍事推進3.蔣介石在台窮兵黷武要反攻」杜魯門派遣美國第七艦隊進入台海保衛台海，並要求中共與蔣介石同時停火。

    杜奕瑾指出，形成1950年代以美國軍事實力「凍結兩岸軍事行動」政策。但1953年艾森豪上任後，開始重新思考是否持續保持軍事凍結、是否允許蔣介石對中國採取軍事行動也就是所稱的（Unleash Chiang）。最後選擇「戰略模糊」避免與美蘇全面開戰，但又牽制共黨擴張的方式正式進入冷戰時期。

    杜奕瑾直言，這種說法不是針對台灣，或要召喚蔣介石。比較像暗比喻以色列現有的軍事實力，當初是美國老大哥不支持以色列反擊。不然「我小弟就可以把欺負他的揍扁的意思」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播