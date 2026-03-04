揭「讓蔣介石出場」背後暗喻 杜奕瑾：小弟可以把對方揍扁

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾。（資料照）

美國國務卿魯比歐3日表示，我們的目標始終如一，如最初所確立，且總統川普已明確闡述：伊朗絕不能擁有核武器，並強調「未來幾小時乃至數日內，我們將讓『蔣介石』出場」，暗示美國將擴大在伊朗的打擊範圍及強度。對此，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，這種說法不是針對台灣，或要召喚蔣介石。比較像暗喻以色列現有的軍事實力，當初是美國老大哥不支持以色列反擊。不然「我小弟就可以把欺負他的揍扁的意思」。

杜奕瑾在臉書PO文表示，「Unleash Chiang」蔣介石被提及的暗號是？1950年代初期，美國面臨3個關鍵局勢：「1.中國已成為蘇聯扶植的共產政權2.共黨往台海與北韓軍事推進3.蔣介石在台窮兵黷武要反攻」杜魯門派遣美國第七艦隊進入台海保衛台海，並要求中共與蔣介石同時停火。

杜奕瑾指出，形成1950年代以美國軍事實力「凍結兩岸軍事行動」政策。但1953年艾森豪上任後，開始重新思考是否持續保持軍事凍結、是否允許蔣介石對中國採取軍事行動也就是所稱的（Unleash Chiang）。最後選擇「戰略模糊」避免與美蘇全面開戰，但又牽制共黨擴張的方式正式進入冷戰時期。

杜奕瑾直言，這種說法不是針對台灣，或要召喚蔣介石。比較像暗比喻以色列現有的軍事實力，當初是美國老大哥不支持以色列反擊。不然「我小弟就可以把欺負他的揍扁的意思」。

