軍購支持徐巧芯8100億版本 趙少康：先過3500億剩下凍結

前中廣董事長趙少康今（4）日舉辦「軍購特別預算該怎麼審」戰鬥藍專題研討會。（記者田裕華攝）

立法院國民黨團明天將舉行黨團大會，確認軍購特別條例版本。前中廣董事長趙少康今（4）日舉辦「軍購特別預算該怎麼審」戰鬥藍專題研討會，趙少康主張，將國民黨立委徐巧芯8100億元的版本，與國民黨智庫3500億+N的版本合併，匡列8100億元、通過3500億元，剩下的凍結，報告以後才能動支，前藍委吳思懷也認同趙少康的看法。

趙少康認為，國民黨版的軍購特別條例，徐巧芯提出8100億元的版本，智庫是3500億元+N，可以考慮合併在一起，匡列8100億元、通過3500億元，剩下的凍結，美方發價書已經同意賣給我們的再來審查，這樣就不會有好幾個版本的問題。美國發價我們就買，國內採購的部分，就不要編特別預算，編在每年的常態預算。

軍購條例額度8、9000億元 賴士葆：都能考慮

國民黨立委賴士葆也說，美國公開承諾要賣、我們需要的就編進來，重點在於要匡列多少，他認為可以把對國內採購的部分全數刪除，剩下的對外採購部分全放進來，不論是8、9000億元，都能考慮。

趙少康說，如果美方不交貨，也要敦促他們趕快交貨，不交貨不是白付錢、白買了，不能一直delay，就算不能罰政府，美國政府也應該去罰廠商。我們應該要強力要求，一定要給壓力，不是交錢就不管了，不是有很多友台的國會議員嗎？請他們去push，一定要嚴格督促廠商交貨。

徐巧芯說，週五只是將各黨團及行政院的版本送到委員會審查，後續審查過程中立委都能提出具體想調整的項目，金額部分也要持續關注美方與國際情勢的動態，在審查時進行專業的調整。

