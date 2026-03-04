國民黨花蓮縣長提名游淑貞 葉耀輝宣示5月拚對比民調逆轉勝

葉耀輝今天得知游淑貞獲得國民黨提名，強調他不會退出選舉。（記者花孟璟攝）

國民黨中常會今確認第二波縣市長提名，花蓮縣長提名吉安鄉長游淑貞，國民黨內另一位參選人葉耀輝，前天（2日）才提告國民黨花縣黨部主委盧新榮涉嫌背信。葉今天強調，官司的部分交給律師全權處理，他仍會繼續努力向選民說明政策規劃，5月將委託對比民調、力拚逆轉勝，提供國民黨中央「換人選」參考。

針對國民黨今提名游淑貞，前花蓮市長葉耀輝今天說「不影響他參選決心」，他仍將依照國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮去年告知的國民黨5月辦理黨內初選的步調設定，持續向選民說明自己的政策規劃，主軸是吉安、花蓮、新城的大花蓮市生活圈及花蓮10大建設方案，並於5月委託專業民調公司與游淑貞進行對比式民調，希望拚出逆轉勝。

葉耀輝說，唯一的目標是和游淑貞對比，希望透過清楚完整的政策規劃及說明，讓選民了解，到底哪一個最適合代表國民黨選花蓮縣長。

葉耀輝批評，國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮去年9月告知，國民黨內初選會在今年5月辦理，在他尚未好好跟選民作政策說明、做好準備之前，縣黨部一開始宣稱會委託3家民調公司做花蓮縣全民調，最後卻大轉彎，改做內參民調，不只沒有說明民調抽樣取樣方式、沒有對外公開要做民調，也未與參選人共同確認，完全是偷偷摸摸「有沒有做也不知道」，民調結果還對外公開，踩著他的肩膀造就特定人選，是他從政路上最大的侮辱。

葉耀輝已經在本週一向花蓮地檢署提出刑事告訴，要提告縣黨部主委盧新榮涉嫌背信罪。葉耀輝認為，「說好的提名時程突然提前，沒有給合理的準備期」，甚至違背他表明不同意被納入內參民調的意願，刻意形塑他被淘汰的印象，影響黨中央提名及決策方向，希望檢方釐清程序責任，目前官司已由律師全權處理。

