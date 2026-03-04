賴清德多次提「中國大陸」 國台辦：認同九二共識能恢復對話

中國國台辦發言人張晗。（翻攝直播）

賴清德總統日前出席海基會舉辦的「中國台商春節活動」時，談話多次提及「中國大陸」，引發外界關注。賴也表達，希望兩岸交流合作，能朝著和平共融的方向走。對此，中國國台辦發言人張晗今日聲稱，兩岸都是中國人，是一家人，只要民進黨當局認同「九二共識」、停止台獨分裂活動，兩岸對話協商就能恢復。

張晗在國台辦例行記者會指出，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，蓄意謀獨挑釁，是造成台海局勢緊張動盪的根本原因。我們多次講過，兩岸都是中國人，是一家人，只要民進黨當局認同「九二共識」、停止「台獨」分裂活動，兩岸對話協商就能恢復，兩岸關係就能和平發展。

請繼續往下閱讀...

張晗提及，兩岸關係和平發展有利增進兩岸同胞利益福祉，促進台灣社會和諧安寧，確保台灣同胞安居樂業，是人心所向、大勢所趨。順應大勢、順應民心，才是明智之舉。

對於海基會董事長蘇嘉全在「中國台商春節活動」致詞時表示，海基會將在對等尊嚴的原則下，持續推動兩岸健康有序的交流。只要有利於人民福祉，我們都願意遞出橄欖枝來改善兩岸關係。

張晗回應，我們始終積極推動兩岸交流合作，增進兩岸同胞的利益福祉。目前兩岸交流合作的障礙完全在於「民進黨當局」的干擾阻撓。只有承認體現「一個中國原則的九二共識」，兩岸兩會才能重啟對話協商機制，兩岸關係才能重回和平發展的正確軌道。

對此，公督盟執行長張宏林今日受訪表示，兩岸最重要是對等和尊重，中國對台灣有這樣做嗎？中共要求一中原則的政治框架，一個中國就只有中華人民共和國，把台灣當成中國的一個地區，九二共識並沒有一中各表，所以完全是騙人的。

張宏林指出，中國告訴全世界只有一個中國，這個中國是中華人民共和國，認為台灣是中國一部分，在此情況下，大部分台灣人都不會接受。如果中國真的有善意，就正式承認中華民國台灣的存在，讓台灣加入各大國際組織，而且台灣人民並不想接受共產統治，想生活在自由民主的國家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法