院版軍購條例6日付委 綠黨團：相信在野體認到國防重要性

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。（記者王藝菘攝）

行政院版8年1.25兆元國防特別條例將於6日的立法院會付委，與民眾黨版本併案審查。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今受訪時說，相信在野黨朋友也體認到國家國防的重要性，在各黨版本一起討論下，相信可以逐步聚焦討論，並強調國際軍備市場是賣方市場在伊朗衝突、烏克蘭戰爭之際，許多國家都在排隊採購。

莊瑞雄指出，軍購條例在昨日程序委員會已順利送出，接下來將在週五院會處理。整個國家防衛體系與國防戰力的提升，相信不分黨派，大家都有認識到其必要性，雖然先前在野黨曾對軍購條例一昧地杯葛，如今能夠送出程序委員會，相信在野黨朋友也體認到國家國防的重要性。

請繼續往下閱讀...

「現在不需要太多政治口水，就看禮拜五看看！」莊瑞雄強調，整個條例有7個條文，其中較為重要的有2個條文，主要針對台灣若遭到中國共軍封鎖時如何因應，台灣是否需要更多精準火砲、導彈、彈道飛彈、反彈道火砲、無人機等裝備，是要自製還是對外採購，都可以在各政黨提出不同版本下進行討論。

莊瑞雄認為，行政院8年1.25兆元的版本，只要在國會裡好好討論、聚焦，除非在野黨認為其中某些項目確實不需要。他強調，目前國際軍備市場是賣方市場，不應認為台灣只要有預算，美方就一定會賣，先進武器的取得往往牽涉到生產線排程，全球局勢緊張，不只是台灣，包括伊朗衝突及烏克蘭戰爭仍在持續，許多國家都在排隊採購。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法