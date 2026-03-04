我國提醒中東台胞「中國撤離有風險」 國台辦跳腳嗆「泯滅人性」

以色列對伊朗獨裁政權發動軍事行動，中國駐以色列大使館發布撤離通知，將持台胞證的台灣人納入中國公民，我國外交部日前示警「有風險」。中國國台辦發言人張晗今日反嗆，「民進黨當局一味進行政治操弄，喪失良知、泯滅人性」。（翻攝直播）

美國、以色列對伊朗獨裁政權發動軍事行動，中國駐以色列大使館發布撤離通知，將持台胞證的台灣人納入中國公民，我方官員日前示警「有風險」。中國國台辦發言人張晗今（4）日反嗆：「民進黨當局一味進行政治操弄，喪失良知、泯滅人性，他們最害怕見到的就是『兩岸一家親、患難見真情』。」公督盟批評，中國是虛情假意，有目的、選擇性的示好，利用單一事件在對台統戰。

張晗在國台辦記者會聲稱，「台灣同胞是中國公民，是我們的骨肉天親」，從利比亞、葉門、蘇丹撤僑，到巴以衝突爆發和海外台胞遭遇颱風、地震等危險，我們都與當地台胞保持密切聯繫，及時提供協助。

張晗表示，中方將一如既往，採取一切必要措施保護，包括台灣同胞在內的中國公民安全。台胞需要協助，可隨時聯繫中國駐當地使領館，也可撥打12308保護專線。無論在什麼地方，遇到什麼困難，「偉大祖國都是廣大台灣同胞的堅強後盾」。

張晗批評，在事關台灣同胞安危的緊要關頭，「民進黨當局」仍一味進行政治操弄，喪失良知、泯滅人性。他們最害怕見到的就是「兩岸一家親、患難見真情」，竭力將政治圖謀置於民眾生命安全之上，其冷血與自私暴露無遺，必將遭到廣大台灣同胞的堅決反對。

對此，公督盟執行長張宏林今日受訪表示，這個也是中國認知戰的一部分，當然急難救助各國都會協助，但中共一直都把人命當成政治的操作手段，這是非常可恥的。

張宏林指出，中國平常不斷在國際上打壓台灣，不讓台灣有更好的國際空間，在肺炎疫情期間，甚至不讓台灣進入衛生相關的公共事務領域，完全無視台灣人死活，並阻饒台灣參與世界衛生組織，阻擋台灣追求更好的防疫資訊。

張宏林批評，中共只有在這個時候，才假好意要來幫台灣人，台灣人民應該看清中國在緊急時打壓台灣，利用特殊情況佔台灣人便宜、吃台灣人豆腐的惡行。

他強調，中國是有目的、選擇性的示好，利用單一事件在對台統戰。如果中國真的要對台灣人好，就讓台灣參與國際組織，例如讓台灣參與世衛組織，這樣才是真正在幫助台灣人，其他部分都是虛情假意。

