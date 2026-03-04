凌濤拋9000億軍購 黃暐瀚：要結束3個月荒謬劇

藍白多次封殺1.25兆元軍購特別條例草案付委審查。（資料照）

立法院國民黨團明天將舉行黨團大會，確認軍購特別預算版本。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，凌濤與盧媽的「九千億」，代表先前一直誤傳「對美軍購只有三千億」，是錯誤訊息，之後就請「付委」、「討論」，嚴審之後送院會「通過」，讓台灣加緊厚植國防，比較重要。

黃暐瀚在臉書PO文表示，為何凌濤提出「九千億」？足以代表朱立倫意志的凌濤，昨天提出「九千億」軍購版本；另外台中盧系立委羅廷瑋也說，美方告訴盧秀燕的軍購數字是「九千億」；韓國瑜院長苦口婆心希望藍委將軍購「付委」；蔣萬安市長一直堅定希望「審查」。藍營大咖們紛紛暖身，要結束過去3個月「不排不審軍購」的荒謬劇。

黃暐瀚指出，凌濤與盧媽的「九千億」，代表先前一直誤傳「對美軍購只有三千億」，是錯誤訊息，藍營內部明明有管道、有訊息、有足夠的能力知道「對美軍購是怎麼回事」？（台灣先提要價書，美方同意、告知美國會、最後才給台灣發價書）但偏偏在「藍綠有你無我」的對立氣氛下，好像不管民進黨提任何法案、預算，都非得擋下來不可。

黃暐瀚直言，就像離家3個月的孩子，有天晚上突然回家一樣，你也不必追問他，這3個月去了哪裡？直接一句：「肚子餓不餓」？然後到廚房去幫他熱菜，還比較實際，擋了3個月的軍購條例（請注意，是條例，還不是預算！），終於昨天（週二）中午的程序委員會，排入週五院會的報告事項了，之後就請「付委」、「討論」，嚴審之後送院會「通過」，讓台灣加緊厚植國防，比較重要。

