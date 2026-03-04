揭美國「讓蔣介石出場」歷史 周軒嘆：「蔣政權」後人已不反共

美國國務卿魯比歐3日針對中東局勢脫口而出「讓蔣介石出場（unleash Chiang）」，這個特殊的詞語和當年冷戰時美台關係有關，圖為2025年大罷免期間罷團製作的反共春聯，試圖用兩位前中華民國總統蔣介石、蔣經國父子與反共標語號召選民。（資料照，記者花孟璟攝）

針對中東局勢緊張，美國國務卿魯比歐3日在國會簡報時強調，由神職人員領導的恐怖主義、激進政權絕不能擁有核武，他也表示，美國正加強對伊朗的軍事行動，並預告「接下來幾小時到幾天內，我們將讓蔣介石出場（unleash Chiang）」，暗示美國將擴大在伊朗的打擊範圍及強度。對此，政治工作者周軒表示，當年艾森豪談到過去對蔣介石政權的態度，有三點很明確：「1.確保台灣與澎湖的安全。2.支持蔣以維持海外華人士氣。3.維持蔣對大陸採取行動的能力，但必須完全受美方控制」。

周軒在臉書PO文表示，當年美國承認撤退來台的國民黨政府為全中國唯一的合法政府，1950年1月5日，美國總統杜魯門發表聲明，表示美國將不會介入「中國的內戰」，也不會向台灣的國民黨軍隊提供軍事援助或顧問，但是，隨著韓戰爆發，美國恢復援助台灣的國民黨政權。1950年6月27日，杜魯門發表了以下聲明：「對韓國的攻擊已無可置疑地表明，共產主義已超越了使用顛覆手段來征服獨立國家的階段，現在將使用武裝入侵與戰爭。它違抗了聯合國安全理事會為維護國際和平與安全而發出的命令。在這些情況下，共產黨軍隊若佔領福爾摩沙（台灣），將對太平洋地區的安全以及在該地區執行合法且必要職務的美國軍隊構成直接威脅。因此，我已下令第七艦隊阻止任何對福爾摩沙的攻擊。作為此一行動的必然結果，我呼籲在福爾摩沙的中國政府停止所有對大陸的海空行動。第七艦隊將監督此事落實。關於福爾摩沙未來地位的決定，必須等待太平洋地區安全的恢復、與日本簽訂和平解決方案，或由聯合國來審議。—— 哈利·杜魯門」

周軒指出，這就是我們很熟悉的「韓戰爆發，第七艦隊協防台灣」歷史典故由來，不過，當時第七艦隊不是純粹協防台灣而已，它的目的其實是「台灣海峽中立化」，換句話說，除了讓中共沒辦法對台灣的國民黨政權動手，台灣這邊的蔣介石也別想要對海的另一邊輕舉妄動，這樣的政策，當然遭到很多反共人士的批評，其實當時很多人對於中國大陸淪陷於共產主義政權，是非常惋惜的，所以杜魯門政府阻止蔣介石對於「反攻大陸」的一切嘗試，美國內部的批評聲浪也不小，當時杜魯門的幕僚們對於在台灣的國民黨政權「意圖收復中國大陸的控制權」這個目標都認為無法達成。

周軒續指，不過，1952年的美國總統選舉，杜魯門並沒有參加競選連任，當年的美國總統，由共和黨籍的美國陸軍五星上將，盟軍二戰歐洲最高指揮官艾森豪將軍獲勝，艾森豪總統上任後，修改了對第七艦隊的命令，廢除對於「台灣海峽中立化」的指令，藉此警告中共：「若發動侵略，其本土也可能遭到反擊。」這就是＂Unleash Chaing＂的由來，艾森豪總統政府自此之後開始加大美國對於台灣的國民黨政權援助，1954年，台灣與美國之間簽訂「中美共同防禦條約」，1960年，艾森豪成為第一位也是唯一一位訪問台灣的美國總統。

周軒補充，現在在美國國務院的歷史文獻辦公室網站上，還找的到一份1962年6月21日，中央情報局（CIA）局長麥康（McCone）前往賓州蓋茲堡（Gettysburg）向當時已經卸任總統的艾森豪進行簡報的會議紀錄摘要，那時，正值台海局勢緊張（第二次台海危機後的餘波），中共在福建省集結武力，而美國總統已經換成民主黨的甘迺迪（JFK）了。

周軒直言，當年艾森豪談到過去對蔣介石政權的態度，有三點很明確：「1.確保台灣與澎湖的安全。2.支持蔣以維持海外華人士氣。3.維持蔣對大陸採取行動的能力，但必須完全受美方控制。」他說，現在，美國又走到了一個政策的轉捩點，一樣是從民主黨轉變為共和黨，一樣是從對極權由綏靖轉變到反對，只可惜，現在在台灣的「蔣」政權的後人，已經不反共了。

