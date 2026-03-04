謝典霖推綠營邱建富組「非綠大聯盟」選彰化縣長 黃國昌：已回覆「不宜」

對於民眾黨是否接受前彰化市長邱建富組「非綠大聯盟」選彰化縣長？民眾黨主席黃國昌（左）回應，已直接轉達回覆「不宜」。（記者黃政嘉攝）

媒體報導，彰化縣議長謝典霖透過民眾黨前立委蔡壁如，向民眾黨創黨主席柯文哲傳話，藍營彰化縣長人選循「藍綠白合」模式，支持在民進黨類初選失利的前彰化市長邱建富以無黨籍身分參選，組成「非綠大聯盟」共推人選，謝典霖昨在廣播節目專訪中，沒直接承認也不否認，民眾黨主席黃國昌今受訪，對於民眾黨是否接受邱建富組「非綠大聯盟」？黃國昌回應，邱建富友人透過民眾黨秘書長周榆修找他爭取支持參選彰化縣長，他直接回覆周榆修「不宜」，後來也就沒有下文。

新北市長參選人黃國昌今在政見記者會後接受媒體聯訪時表示，邱建富是不是有透過蔡壁如要找柯文哲？他完全不知道，他知道的是邱建富曾透過友人找秘書長周榆修，透過周榆修希望來見他，討論邱建富想參選彰化縣長的事，那時聽了有點驚訝，邱建富應是民進黨籍，透過中間人希望來找他爭取支持選彰化縣長，「我直接就告訴周榆修請回覆他『不宜』，所以我沒有要見他」，因此後來也就沒有下文了。

請繼續往下閱讀...

至於年底國民黨彰化縣長提名人選陷入僵局，謝典霖姊姊、立委謝衣鳯參選意願強烈，謝典霖昨上廣播節目曝他們的父親不贊成謝家選彰化縣長，謝衣鳯仍持續爭取提名一事，黃國昌對此表示，他覺得謝衣鳯是非常優秀的立委，她在立法院經濟委員會也長期的幫彰化鄉親發聲，她是不是有意要爭取彰化縣長，「我們當然要充分尊重謝委員他個人的意願，以及國民黨提名的機制，不過因為這都是屬於國民黨黨內民主的程序，民眾黨就尊重」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法