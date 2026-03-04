反對中共跨境鎮壓 西藏抗暴67週年大遊行3/7登場

西藏抗暴67週年台灣大遊行3月7日將在台北街頭登場，藏人團體今日齊聚立法院外，強調今年核心訴求是「守護轉世自主、反對跨國鎮壓」。（記者陳鈺馥攝）

西藏抗暴67週年台灣大遊行，3月7日將在台北街頭登場，藏人團體今日齊聚立法院外，強調今年核心訴求是「守護轉世自主、反對跨國鎮壓」，並嚴正譴責中共對藏人、台灣人、香港人的跨境鎮壓。

今年是1959年3月10日西藏抗暴日67週年，藏人團體與台灣公民社會加入全球倡議，在台灣舉辦一系列活動。除了2月展開的「為西藏自由而騎」行動外，本週六將舉辦大遊行，10日抗暴日當天晚間在自由廣場舉辦晚會。

本次遊行聚焦兩項關鍵訴求：一、轉世制度的決定權，唯屬達賴喇嘛尊者，任何政治勢力皆無權干預。二、嚴正譴責中國對藏人、台灣人、維吾爾人、蒙古人、香港人，以及海外公民社會的跨國鎮壓行徑。

達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參今日表示，3月10日是西藏抗暴67週年，圖博人民所遭受的苦難已經寫進歷史記憶，「今天站出來是要提醒台灣人民，請珍惜守護你們所擁有的一切，西藏、香港、新疆就是一個活生生的例子，不希望台灣走向同樣的道路」。

格桑堅參指出，當一個地方失去民主和自由，人們往往在失去後才理解曾經擁有的有多珍貴，如果有一天台灣人要像西藏人、香港人一樣流亡海外，那時才要守護自由民主的生活就已經來不及了。

格桑堅參提及，今年活動有兩個核心主題，守護轉世自主、反對跨國鎮壓，轉世自主不只是一個儀式，更是西藏信仰及民族文化的核心，中共企圖佔領達賴喇嘛轉世的認定權，全然是因為中共無法掌控藏人的信仰力量，中國共產黨正在扭曲歷史，把宗教納入國家的掌控範圍。

格桑堅參說，呼籲國際社會共同支持，達賴喇嘛的轉世必須由尊者自行決定於自由國家，並由其指定的噶丹頗章信託基金（Gaden Phodrang Trust）自主決定，任何政治干預均不具正當性。

他強調，第二項訴求是反對跨國鎮壓，中共的長臂管轄已深入台灣社會，透過統戰、滲透與輿論操作企圖改變自由世界的價值。這不只是西藏的問題，更是台灣人、維吾爾人、香港人共同面臨的威權擴張威脅。

主辦單位指出，「西藏抗暴67週年大遊行」將於3月7日（六）13時舉行，集合地點台北市捷運忠孝復興站2號出口。3月10日（二）在自由廣場舉辦「燭光紀念晚會」，誠摯邀請所有珍惜自由的人站出來，不是只為圖伯特，更是為台灣的未來、為整體的民主防線而發聲。

