新北市府婦女服務中心翻修啟用 侯友宜：新北女性主管比例近5成

2013年啟用的新北市府婦女服務中心經翻修後，今（4）日重新啟用，同步推出3月婦女系列活動、講座、影展及場館專屬優惠。市長侯友宜表示，新北致力落實性別平等於治理結構中，去年女性首長比例達33%，女性主管比例達49.32%，將近5成，顯示女性已在公共政策與決策體系中扮演關鍵角色；在性別平等與女性培力政策上，市府強化公共托育布建、弱勢家庭支持、婦女就業輔導、職訓培力、鼓勵女性參與公共事務，成為城市韌性與永續發展的基礎。

啟用典禮有4位女力代表出席對談；返回石門經營「出磺口農場」的新北青農聯誼會副會長陳韻竹堅持友善耕作，保留濕地生態，並透過體驗課程讓更多人走入土地，她強調「Engagement（參與）」的價值，認為永續要讓更多人參與，城市才會有未來；台灣心輔犬培育團隊創辦人陳奕君致力於將流浪犬培育為專業心輔犬，她以「Empathy（同理）」形容女性在公共事務中的關鍵價值並指出，心理健康是城市治理的重要一環

來自弱勢家庭坐月子到宅服務平台的洪華聆分享自己戰勝癌症後透重返職場的經歷，她以「Hope（希望）」為關鍵字鼓勵女性，不要放棄重新出發的勇氣；三峽區有木里長胡幸姍長期推動社區防災演練，號召女性鄉親參與基層治理，將性別平等融入防災體系，她以「Resilience（韌性）」詮釋基層女力的價值，她認為，防災是責任與準備，當女性進入行動與決策，社區會更有韌性。

社會局補充，3月份各局處婦女服務及場館優惠活動詳細資訊可至新北市政府社會局官網或粉專查詢。

