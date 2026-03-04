為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    新北市府婦女服務中心翻修啟用 侯友宜：新北女性主管比例近5成

    2026/03/04 12:29 記者黃子暘／新北報導
    2013年啟用的新北市府婦女服務中心經翻修後，今（4）日重新啟用。（新北市社會局提供）

    2013年啟用的新北市府婦女服務中心經翻修後，今（4）日重新啟用。（新北市社會局提供）

    2013年啟用的新北市府婦女服務中心經翻修後，今（4）日重新啟用，同步推出3月婦女系列活動、講座、影展及場館專屬優惠。市長侯友宜表示，新北致力落實性別平等於治理結構中，去年女性首長比例達33%，女性主管比例達49.32%，將近5成，顯示女性已在公共政策與決策體系中扮演關鍵角色；在性別平等與女性培力政策上，市府強化公共托育布建、弱勢家庭支持、婦女就業輔導、職訓培力、鼓勵女性參與公共事務，成為城市韌性與永續發展的基礎。

    啟用典禮有4位女力代表出席對談；返回石門經營「出磺口農場」的新北青農聯誼會副會長陳韻竹堅持友善耕作，保留濕地生態，並透過體驗課程讓更多人走入土地，她強調「Engagement（參與）」的價值，認為永續要讓更多人參與，城市才會有未來；台灣心輔犬培育團隊創辦人陳奕君致力於將流浪犬培育為專業心輔犬，她以「Empathy（同理）」形容女性在公共事務中的關鍵價值並指出，心理健康是城市治理的重要一環

    來自弱勢家庭坐月子到宅服務平台的洪華聆分享自己戰勝癌症後透重返職場的經歷，她以「Hope（希望）」為關鍵字鼓勵女性，不要放棄重新出發的勇氣；三峽區有木里長胡幸姍長期推動社區防災演練，號召女性鄉親參與基層治理，將性別平等融入防災體系，她以「Resilience（韌性）」詮釋基層女力的價值，她認為，防災是責任與準備，當女性進入行動與決策，社區會更有韌性。

    社會局補充，3月份各局處婦女服務及場館優惠活動詳細資訊可至新北市政府社會局官網或粉專查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播