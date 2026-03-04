性平三法修法滿2年 勵馨基金會：人力不足、無法管境外性騷

性平三法前年修法上路近兩年，勵馨基金會等民間團體今（4）日偕民進黨立委范雲召開記者會，說明性平第一線實務運作困境。（記者陳治程攝）

為回應2023年全球性「#Metoo」風潮，行政院前（2024）年3月完成國內性平三法修法，加強受害者保護、重罰行為人之見，也增訂「權勢性騷擾」不得調解、不得易科罰金且最高3年有期徒刑等規範；勵馨基金會卻指出，上述修法實施近2年後，第一線實務面臨申訴案量遽增、三法適用性及界定困難，以及未納管境外性騷擾等漏洞，呼籲主管機關盡速修正法規。

勵馨基金會執行長王玥好指出，性平三法修法上路近2年，面臨案量遽增、法律適用性困難，以及人力資源不足等問題；而在職場性騷擾專章上路後，2024年全台性騷案件總數突破1萬件。

請繼續往下閱讀...

性別平等學生倡議連線代表何傑恩說，當前「性別平等教育法」對性騷擾構成要件嚴格，須滿足「影響人格尊嚴、學習或工作機會表現」，導致大學校園中常見生對生的性騷案件未能啟動性平程序的實質「漏接」；至於師對生性侵事件，則常因教師主張雙方合意，加上權力濫用認定、密室舉證困難，並反覆檢討被害人意願，造成二次傷害。

何傑恩呼籲，我國應針對校園性平事件借鑑美國經驗導入「積極同意」原則、檢討強制構成要件，並比照「刑事訴訟法」第248-1條放寬陪同人制度，加強保護被害學生。

針對「性別工作平等法」，婦女救援基金會執行長杜瑛秋點出多項實務困境，包含未向當事人提供完整調查報告、調查委員素質參差不齊、企業可自訂申復但缺乏範本，無法規範「敵意性騷擾」情境，以及各縣市對申訴被害人的社工支持、輔導系統資源不足等情形。

至於社會場域的「性騷擾防治法」，勵馨基金會副執行長王淑芬表示，各縣市對性騷被害人心理、法律資源協助有落差，且對於偷拍、尾隨等性騷累犯無處遇機制；更強調近年國人常見的「境外性騷擾」，也基於行政法規的屬地原則難以裁罰，出現規範漏洞。

民進黨立委范雲回應，性平三法修法2年後，後續實務運作應將主管機關大量函釋內容法制化，縮短地方政府與民眾的資訊落差；同時呼籲公布修法後統計資料，包含案件樣態、處分結果與產業分布，落實制度成效檢討；並重視三法適用競合、境外性騷漏洞等問題，呼籲訂定明確指引補強制度縫隙，有效接住被害人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法