中東戰火卡死台灣3成天然氣 Kolas：台灣急需國家級能源會議

美以聯手襲擊伊朗震驚全球，伊朗也對荷姆茲海峽採取軍事控制報復。（路透資料照）

總統府前發言人Kolas Yotaka在臉書發文分析，美國轟炸伊朗後，伊朗革命衛隊宣布封鎖荷姆茲海峽，卡死台灣20至30%天然氣運輸，台灣必須從其他國家搶購，否則將面臨限電、物價上漲等混亂，「戰爭離台灣很近，我們需要一場國家級能源國是會議」。

Kolas在地圖上標出「荷姆茲海峽」指出，這是台灣20～30％天然氣的通道，現在被卡死，美國轟炸伊朗後，伊朗革命衛隊宣布封鎖荷姆茲海峽，任何通過該航道的船隻都會被「燒毀」，美國的郵輪被襲擊，1艘掛著台灣友邦馬紹爾群島國旗的郵輪也被襲擊。連保險公司都取消這些船舶的「戰爭險」，不理賠了。

Kolas表示，卡達（Qatar）宣布停產天然氣，對台灣是噩耗，卡達是全世界最大的天然氣（LNG）生產國之一（僅次於美國），完全由荷姆茲海峽出口，台灣有25%～30%的天然氣從卡達進口（日本僅從卡達進口4%），卡達因為天然氣設施被伊朗的無人機摧毀、荷姆茲海峽航道遭癱瘓，已宣布停產。

Kolas提到，歐洲很慘，烏克蘭戰爭開打後，為擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，轉向卡達採購天然氣作為替代，沒想到人算不如天算，伊朗戰爭開打，卡達也停產天然氣，冬天剛過，歐洲普遍天然氣庫存低，油價、物價、電價將陷入困境。現在各國開始搶購天然氣。

在亞洲方面，Kolas分析，像台灣這樣長期向中東採購的買家如泰國、印度、韓國也陷入緊張，台灣必須從其他國家搶購天然氣，或與日本、韓國協調，否則會面臨限電、物價上漲、民心浮動的混亂，使執政困難。行政院、經濟部表示已分散風險、要向美國加購，短時間應急可以，但全球天然氣的產能目前幾乎已滿載。

Kolas強調，能源安全就是國家安全，去年有一場充滿政治意味的能源公投，不了了之結束後，發動者意興闌珊、原地解散，又各自追逐新的政治話題，「台灣其實離戰爭不遠，能源安全就是國家安全，我們需要一場國家級的能源國是會議。

