黃國昌批國影中心二期延宕 蘇巧慧：中央允全額補助、兼顧片庫與停車需求

民眾黨主席黃國昌今（4日）召開記者會，批評「國家電影中心二期」工程嚴重延宕、中央經費承諾跳票。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧表示，國影中心是台灣影視聽文化重要建設，一期已由中央全額補助並完工啟用，二期片庫中央也承諾全額補助，目前爭議在於片庫設置與新莊地方停車需求之間的預算與土地使用問題，仍在協調中，強調將兼顧文化保存與地方需求，妥適解決。

消防局今天舉辦防災士開訓典禮暨培訓2萬人里程碑活動，內政部長劉世芳、新北市長侯友宜及立委蘇巧慧、洪孟楷等人皆到場出席，會中蘇巧慧與洪孟楷互動熱絡、相互講悄悄話，與侯友宜則握手致意。

蘇巧慧會前受訪指出，國影中心是台灣影視聽文化非常重要的中心、建築與計畫。這10年來，她陪著國影中心從樹林工業區較老舊的場址，一路走到現在一期完工並舉辦多項活動，成為重要影視聽場所。一期是中央全額補助，目前爭取的是二期片庫設置，也希望盡快成立，中央已答應全額補助二期。

蘇巧慧表示，近幾年因新莊發展快速，地方對停車需求增加，希望停車位數提高。二期爭議在於片庫原使用目的與新莊市民停車需求之間，涉及預算配置與土地使用法規問題，目前仍在協調處理。她已召開非常多會議，希望妥適解決。她強調，國影中心在保存影視聽文化上非常重要，片庫需求重要，新莊居民停車需求也必須納入考量，會認真妥適解決，中央全額補助也會持續進行。

