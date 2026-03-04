誰代表國民黨戰彰化？3月底前定人選 3競逐者都說話了

立委謝衣鳯再度表達，承擔基層期待，爭取國民黨提名參選縣長的立場沒有動搖過，持續努力。（記者張聰秋攝）

年底彰化縣長國民黨人選未定，黨中央已表明3月底前用內參或初選民調決定人選，立委謝衣鳯明確表明她承擔基層期待，爭取提名的初衷未曾改變，她也有信心能延續國民黨的執政，另兩位競逐者縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章也都做出回應，走民主機制決定人選。

柯呈枋表示，這其實就是日前約詢時所談到的方向，他樂見時程儘快明確，讓基層安心、讓支持者有依循。

柯呈枋說，他一貫主張，制度要清楚、程序要公開透明。無論是內參或正式初選民調，只要公平公正，讓所有參與者心服口服、支持者沒有疑慮，他都全力配合。而他也對自己有信心。多份民調都顯示支持度持續上升，他有能力延續王惠美縣長的執政成果，為彰化爭取勝選。

最早表態參選的彰化工策會總幹事洪榮章指出，他也希望能加快腳步，整合團結所有力量，以求贏得勝選，他會配合黨中央的提名機制，尊重最終提名結果。

做過彰化副縣長的縣府參議柯呈枋，希望黨中央內參或正式初選民調，只要公平公正，他都配合。（柯呈枋提供）

最早表態爭取國民黨提名參選縣長的工策會總幹事洪榮章，做過黨部主委、彰化副縣長。（記者張聰秋攝）

