為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    誰代表國民黨戰彰化？3月底前定人選 3競逐者都說話了

    2026/03/04 11:47 記者張聰秋／彰化報導
    立委謝衣鳯再度表達，承擔基層期待，爭取國民黨提名參選縣長的立場沒有動搖過，持續努力。（記者張聰秋攝）

    立委謝衣鳯再度表達，承擔基層期待，爭取國民黨提名參選縣長的立場沒有動搖過，持續努力。（記者張聰秋攝）

    年底彰化縣長國民黨人選未定，黨中央已表明3月底前用內參或初選民調決定人選，立委謝衣鳯明確表明她承擔基層期待，爭取提名的初衷未曾改變，她也有信心能延續國民黨的執政，另兩位競逐者縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章也都做出回應，走民主機制決定人選。

    柯呈枋表示，這其實就是日前約詢時所談到的方向，他樂見時程儘快明確，讓基層安心、讓支持者有依循。

    柯呈枋說，他一貫主張，制度要清楚、程序要公開透明。無論是內參或正式初選民調，只要公平公正，讓所有參與者心服口服、支持者沒有疑慮，他都全力配合。而他也對自己有信心。多份民調都顯示支持度持續上升，他有能力延續王惠美縣長的執政成果，為彰化爭取勝選。

    最早表態參選的彰化工策會總幹事洪榮章指出，他也希望能加快腳步，整合團結所有力量，以求贏得勝選，他會配合黨中央的提名機制，尊重最終提名結果。

    做過彰化副縣長的縣府參議柯呈枋，希望黨中央內參或正式初選民調，只要公平公正，他都配合。（柯呈枋提供）

    做過彰化副縣長的縣府參議柯呈枋，希望黨中央內參或正式初選民調，只要公平公正，他都配合。（柯呈枋提供）

    最早表態爭取國民黨提名參選縣長的工策會總幹事洪榮章，做過黨部主委、彰化副縣長。（記者張聰秋攝）

    最早表態爭取國民黨提名參選縣長的工策會總幹事洪榮章，做過黨部主委、彰化副縣長。（記者張聰秋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播