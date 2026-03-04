前駐美代表李大維祝「下週美國行成功」 盧秀燕笑開懷

前駐美代表李大維（左）預祝台中市長盧秀燕（中）「下週美國之行順利成功」。（記者黃旭磊攝）

台中市長盧秀燕預計下週三（11日）啟程訪美，盧秀燕上午出席大大數位基金會「大大攜手 讓愛永續」捐血活動，前駐美代表李大維當面預祝「下週美國之行順利成功」，盧秀燕在台下笑開懷，對於外界質疑支持軍購版本情況，及美國關稅及台灣對美軍購等政治議題，盧秀燕均未作說明。

目前中台灣血庫正值「急缺」警戒狀態，台中捐血中心統計，受嚴冬及高齡化影響，各血型安全庫存僅剩4.7天，盧秀燕及爭取國民黨台中市長提名的立法院副院長江啟臣、楊瓊瓔，今天上午響應「大大攜手 讓愛永續」七縣市捐血家年華巡迴活動，活動中，大大數位慈善基金會榮譽董事長李大維致詞，特別祝福盧秀燕美國之行。

請繼續往下閱讀...

李大維說，預計全台募集目標是1萬5千袋鮮血，挹注缺血狀況，大大數位基金會也捐贈 2百萬元供給台中市文教基金會，貢獻兒少福利及教育，感謝台中市府團隊帶動市民捐血，也祝福盧秀燕市長下週美國之行順利成功。

李大維致詞後下台，盧秀燕經江啟臣引介，微笑起身向李大維致意，盧秀燕說，台中這幾年捐血狀況不好，超過資深65歲（衛福部捐血者健康標準）以上越來越多，老年化社會需要血量多，年輕人反而少捐，生命垂危需搶救性命，呼籲市民家人踴躍捐血。

前駐美代表李大維（右）預祝「下週美國之行順利成功」，台中市長盧秀燕（左）起身微笑致意。（記者黃旭磊攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法