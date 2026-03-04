為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    前駐美代表李大維祝「下週美國行成功」 盧秀燕笑開懷

    2026/03/04 11:45 記者黃旭磊／台中報導
    前駐美代表李大維（左）預祝台中市長盧秀燕（中）「下週美國之行順利成功」。（記者黃旭磊攝）

    前駐美代表李大維（左）預祝台中市長盧秀燕（中）「下週美國之行順利成功」。（記者黃旭磊攝）

    台中市長盧秀燕預計下週三（11日）啟程訪美，盧秀燕上午出席大大數位基金會「大大攜手 讓愛永續」捐血活動，前駐美代表李大維當面預祝「下週美國之行順利成功」，盧秀燕在台下笑開懷，對於外界質疑支持軍購版本情況，及美國關稅及台灣對美軍購等政治議題，盧秀燕均未作說明。

    目前中台灣血庫正值「急缺」警戒狀態，台中捐血中心統計，受嚴冬及高齡化影響，各血型安全庫存僅剩4.7天，盧秀燕及爭取國民黨台中市長提名的立法院副院長江啟臣、楊瓊瓔，今天上午響應「大大攜手 讓愛永續」七縣市捐血家年華巡迴活動，活動中，大大數位慈善基金會榮譽董事長李大維致詞，特別祝福盧秀燕美國之行。

    李大維說，預計全台募集目標是1萬5千袋鮮血，挹注缺血狀況，大大數位基金會也捐贈 2百萬元供給台中市文教基金會，貢獻兒少福利及教育，感謝台中市府團隊帶動市民捐血，也祝福盧秀燕市長下週美國之行順利成功。

    李大維致詞後下台，盧秀燕經江啟臣引介，微笑起身向李大維致意，盧秀燕說，台中這幾年捐血狀況不好，超過資深65歲（衛福部捐血者健康標準）以上越來越多，老年化社會需要血量多，年輕人反而少捐，生命垂危需搶救性命，呼籲市民家人踴躍捐血。 

    前駐美代表李大維（右）預祝「下週美國之行順利成功」，台中市長盧秀燕（左）起身微笑致意。（記者黃旭磊攝）

    前駐美代表李大維（右）預祝「下週美國之行順利成功」，台中市長盧秀燕（左）起身微笑致意。（記者黃旭磊攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播