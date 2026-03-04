為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    跟謝長廷見面談軍購? 黃國昌：感謝他關心柯案、請教和解共生理念

    2026/03/04 12:01 記者黃政嘉／新北報導
    民眾黨主席黃國昌（左）今回應，他與謝長廷見面是否談到軍購？黃回應「跟軍購一點關係都沒有，因為這件事發生在軍購之前非常久了」。（記者黃政嘉攝）

    民眾黨主席黃國昌（左）今回應，他與謝長廷見面是否談到軍購？黃回應「跟軍購一點關係都沒有，因為這件事發生在軍購之前非常久了」。（記者黃政嘉攝）

    總統府資政暨台灣日本關係協會會長謝長廷昨在臉書發文回應民眾黨創黨主席柯文哲在專訪中宣稱有位「民進黨大老」為其被司法調查喊冤，卻「被賴總統叫去問話」最終不歡而散，傳「大老」就是謝長廷，謝長廷駁斥，賴總統從未找他問話，但1月底曾與柯文哲見面，另再見民眾黨主席黃國昌，黃國昌今受訪，針對他與謝長廷見面是否談到軍購？黃回應，「跟軍購一點關係都沒有，因為這件事發生在軍購之前非常久了」。

    黃國昌說，那時看謝長廷，一方面感謝他對柯文哲案的關心，另一方面請教謝長廷，過去和解共生的理念，怎麼變成現在賴政府透過司法檢調的方式在追殺政治敵人。

    新北市長參選人黃國昌今天在政見記者會後接受媒體聯訪，對於謝長廷昨天發文否認賴清德總統有找他談話，但謝長廷提到有跟柯文哲以及黃國昌見面一事，談話內容是否談到軍購？

    黃國昌回應不是，他最後一次跟謝長廷見面是在軍購發生以前好幾個月，那時在推倡聯合政府的理念，謝長廷大使過去擔任立委時，應該有跟趙少康、施明德，喝「朝野大和解」的咖啡，而謝長廷任行政院長也一直在推倡所謂的和解共生、聯合政府的理念， 所以那時去看謝長廷，一方面是感謝他對柯文哲案子的關心，另一方面也請教謝長廷，過去和解共生的理念，怎麼變成現在賴政府透過司法檢調的方式在追殺他的政治敵人。

    黃國昌表示，目前民進黨主政下，這樣你死我活的政治鬥爭環境中，台灣是不是應該要重新思考聯合政府的理念，因為在政治上，彼此有不同的信念，但大家彼此為了聯合政府、為了讓人民好，謝長廷過去倡議這樣的觀點，現在是不是應該要透過什麼樣的方式，能夠讓更多的人民知道。

    謝長廷在個人臉書發文指出，他今年1月27日曾與柯文哲會面，在那之前他也曾會見前立法院長王金平，談的是立法院癱瘓對台灣整體安全與競爭力不利的問題，過程中柯文哲曾提及民眾黨也要提4000億軍備預算案，通通付委就能解決問題，當時他認為還算正面，但後來發現要逐年審查，向柯反映，柯說不清楚細節，因此他也再見了黃國昌，主要都在談如何打破僵局，希望讓台灣動起來、向前走。

