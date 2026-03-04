國民黨擬提名陳玉珍參選金門 楊鎮浯陣營：程序公平與周延引重大質疑

楊鎮浯透過服務處表示，國民黨金門縣黨部提名登記相關作業，在地方引發議論，不少鄉親更直言「操作初選的痕跡明顯」。（檔案照，記者吳正庭攝）

國民黨籍前金門縣長楊鎮浯今天透過服務處表示，針對國民黨中央可能通過提名陳玉珍代表國民黨參選金門縣長的決定予以尊重，楊強調，承擔金門、守護鄉親的心意不變，他向支持者喊話「風大雨大，我們一起向前走。」

楊鎮浯服務處表示，在得知黨內初選只有陳玉珍完成領表，連日來，多位鄉親頻向楊鎮浯表達關切，勸進聲音不斷；楊鎮浯對於黨中央在現階段國內政治環境下做的提名決定予以尊重，也理解黨中央在各方壓力與現實限制下，最終採納金門縣黨部提案，屬於「不得不」的抉擇。

服務處指出，農曆年前黨內確曾啟動協調機制，希望在尊重民意與程序正當性下，促成楊鎮浯與陳玉珍的整合；但因楊、陳各有堅持，協調未達成共識；其後又逢陳玉珍家務因素，協調一度暫停。

服務處指出，令人遺憾的是，農曆年後國民黨金門縣黨部在楊鎮浯出國參訪、不在國內期間，以3天時間、迅雷不及掩耳的速度，辦理縣黨部提名登記相關作業；服務處指出，這種作法在地方引發廣泛議論，對程序的公平性與周延性產生重大質疑；服務處表示，不少鄉親直言，相關安排「操作初選的痕跡明顯」，對黨的形象與未來選戰並非好事。

服務處表示，因既有遊戲規則及陳玉珍身為地方黨部主委，在初選時程安排及地區黨務委員刻意更換操作下，明顯具有黨內程序刻意主導性，導致坊間流言四起，協調破局。

楊鎮浯表示，鄉親的疑慮都有聽見，也感同身受；在黨中央定案後，他以大局為念、以團結為重，尊重黨中央的決定，但他也呼籲黨內，應正視地方對於程序正當性的期待，避免再以倉促作業撕裂支持者，讓努力建設的成果被內耗拖累。

楊鎮浯說，對於地方鄉親的感受與期待，他完全理解，也願意以更大的誠意面對各界意見；在黨中央定案後，他選擇把焦點放回金門的未來：如何讓青年有路、產業升級、交通與民生更便利、觀光與地方創生更有力，才是此刻最需要團結努力的方向。楊鎮浯強調，「今年絕不會缺席」，他一路走來不是靠口號，而是一步一腳印把事情做成。「我尊重、我理解，但我更期待—我能成為鄉親最好的選擇。」

楊鎮浯透過服務處向支持者喊話「風大雨大我們一起向前走」。（楊鎮浯服務處提供）

