為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍營新竹縣黨內互打！陳見賢陣營遞狀提告徐欣瑩

    2026/03/04 11:29 記者黃美珠／新竹報導
    國民黨新竹縣副縣長陳見賢（右）今告同黨對手、立委徐欣瑩誹謗，並將持續用司法民刑事捍衛自己的權益。（取自陳見賢社群）

    國民黨新竹縣副縣長陳見賢（右）今告同黨對手、立委徐欣瑩誹謗，並將持續用司法民刑事捍衛自己的權益。（取自陳見賢社群）

    新竹縣藍營內鬥加劇！爭取國民黨提名選下屆縣長的新竹縣副縣長陳見賢今天（4日）透過競選辦公室發布聲明指出，針對徐欣瑩於今年1月31日、和2月11日登記參選黨內初選當日，在其Facebook粉絲專頁所發表的相關言論，直指陳見賢特殊背景「黑金陳舊」、「一清五命」等不實指控，委任律師提告誹謗，用法律行動捍衛清白、端正選風。

    受委任律師劉芩涵說，徐欣瑩身為立委未經查證卻於網路平台散布「黑金陳舊」、「肅貪掃黑」、「拒絕黑金政治」等極具侮辱性與毀滅性的詞彙，意圖使大眾誤認陳見賢副縣長與犯罪組織掛勾，並恐嚇若不選她，國民黨將面臨「一屍五命」等語，此舉已嚴重破壞民主政治的公平競爭原則。

    她說，陳見賢持有警政機關核發之「無刑事紀錄證明」，絕無涉入任何幫派組織或不法行為，徐欣瑩相關不實影射已嚴重誤導社會視聽，具有法律上的「真實惡意」，損害陳見賢名譽。

    目前適逢國民黨新竹縣長黨內初選期間，對於惡意嫁接不實訊息、影射抹黑、惡意造謠等行為，已陸續蒐證完備，均將依法提起刑事告訴，除刑法誹謗罪等也會訴請民事損害賠償。

    陳見賢辦公室強調，徐欣瑩是國民黨同志，陳見賢多年來一直將她視如親妹妹般對待，對於其相關不實影射與惡意攻擊，始終選擇包容。

    即便承受再多攻擊與誤解，仍一再希望以理性取代對立，然而百般忍讓換來的卻是持續性鋪天蓋地的抹黑與攻擊，所以沉痛決定透過司法程序釐清事實。

    辦公室指出，近期來自各種傳播媒介與網路平台散布的影射言論，加上實體黑函攻擊，數量之多、情節之重，已超乎一般人想像。他們將持續依法蒐證、逐一處理，目前約有7成案件提告、3成報警，以司法行動捍衛清白、還原真相。

    角逐國民黨新竹縣長提名的立委徐欣瑩。（資料照）

    角逐國民黨新竹縣長提名的立委徐欣瑩。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播