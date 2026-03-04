藍營新竹縣黨內互打！陳見賢陣營遞狀提告徐欣瑩

國民黨新竹縣副縣長陳見賢（右）今告同黨對手、立委徐欣瑩誹謗，並將持續用司法民刑事捍衛自己的權益。（取自陳見賢社群）

新竹縣藍營內鬥加劇！爭取國民黨提名選下屆縣長的新竹縣副縣長陳見賢今天（4日）透過競選辦公室發布聲明指出，針對徐欣瑩於今年1月31日、和2月11日登記參選黨內初選當日，在其Facebook粉絲專頁所發表的相關言論，直指陳見賢特殊背景「黑金陳舊」、「一清五命」等不實指控，委任律師提告誹謗，用法律行動捍衛清白、端正選風。

受委任律師劉芩涵說，徐欣瑩身為立委未經查證卻於網路平台散布「黑金陳舊」、「肅貪掃黑」、「拒絕黑金政治」等極具侮辱性與毀滅性的詞彙，意圖使大眾誤認陳見賢副縣長與犯罪組織掛勾，並恐嚇若不選她，國民黨將面臨「一屍五命」等語，此舉已嚴重破壞民主政治的公平競爭原則。

她說，陳見賢持有警政機關核發之「無刑事紀錄證明」，絕無涉入任何幫派組織或不法行為，徐欣瑩相關不實影射已嚴重誤導社會視聽，具有法律上的「真實惡意」，損害陳見賢名譽。

目前適逢國民黨新竹縣長黨內初選期間，對於惡意嫁接不實訊息、影射抹黑、惡意造謠等行為，已陸續蒐證完備，均將依法提起刑事告訴，除刑法誹謗罪等也會訴請民事損害賠償。

陳見賢辦公室強調，徐欣瑩是國民黨同志，陳見賢多年來一直將她視如親妹妹般對待，對於其相關不實影射與惡意攻擊，始終選擇包容。

即便承受再多攻擊與誤解，仍一再希望以理性取代對立，然而百般忍讓換來的卻是持續性鋪天蓋地的抹黑與攻擊，所以沉痛決定透過司法程序釐清事實。

辦公室指出，近期來自各種傳播媒介與網路平台散布的影射言論，加上實體黑函攻擊，數量之多、情節之重，已超乎一般人想像。他們將持續依法蒐證、逐一處理，目前約有7成案件提告、3成報警，以司法行動捍衛清白、還原真相。

角逐國民黨新竹縣長提名的立委徐欣瑩。（資料照）

